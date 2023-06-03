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Путін став "кісткою у горлі" для Південної Африки – BBC

Альона Вороніна
3 червня 2023, 10:37 оновлено 3 червня, 10:39
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На Заході ростуть підозри, що ПАР може підтримувати РФ у вторгненні до України. ПАР боїться, що це може зіпсувати її стосунки зі США, Великою Британією і ЄС.
Путін став 'кісткою у горлі' для Південної Африки – BBC
Путін став "кісткою у горлі" для Південної Африки/ сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін лише розширює коло своїх ворогів. Тепер він став справжнім головним болем для Південної Африки. З подачі глави Кремля Південно-Африканська Республіка (ПАР) виявилася втягнутою в низку міжнародних скандалів, хоча до цього намагалася виглядати стійким послом світу.

Зараз на Заході все більше ростуть підозри, що ПАР може підтримувати Кремль у його вторгненні до України, і, можливо, навіть відправляла зброю країні-агресорці Росії, пише видання BBC.

У розмові з журналістами один із високопоставлених південноафриканських чиновників на правах анонімності зазначив, що неправильно сприймати ситуацію саме таким чином. Він описав дипломатично незручну ситуацію, у якій зараз опинилася ПАР, словами "Це жах".

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У той же час Політолог Філані Мтембу наголошує, що ніхто в уряді Південно-Африканської Республіки не хоче серйозно сваритися зі США, Великою Британією і Євросоюзом, адже це "надзвичайно важливі торгові партнери" для ПАР.

При цьому у виданні зазначають, що після виникнення сварки з послом Сполучених Штатів, який звинуватив ПАР у постачанні зброї РФ, південноафриканська валюта, ранд, різко впала до долара США.

Ще одним дипломатичним головним болем для ПАР стала необхідність прийняти рішення, чи варто залишити в силі запрошення надіслане Путіну запрошення відвідати Йоганнесбург у серпні для участі у саміті БРІКС.

Раніше політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначав, що після повалення режиму Володимира Путіна в Росії до влади може прийти хтось, хто буде ще гірший, ніж нинішній кремлівський диктатор.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес зазначав, що Путін, як і раніше, вірить в, мовляв, "перемогу" над Україною, оскільки він задіює у війні все більше своїх військ. Однак Путін може не усвідомлювати масштабів військових проблем Москви аж до краху РФ. Західний світ повинен готуватися до будь-яких сценаріїв у разі падіння Росії.

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