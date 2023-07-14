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"Були б щасливі, якби він не приїхав": в ПАР заговорили про арешт Путіна

Олексій Тесля
14 липня 2023, 16:39 оновлено 14 липня, 16:43
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Володимиру Путіну краще не приїжджати на запланований в Йоганнесбурзі саміт БРІКС, кажуть в ПАР.
Машатіле, Путін
Пол Машатіле висловився щодо приїзду Володимира Путіна в ПАР / Колаж: Главред; Фото: Facebook / Mashatile, скріншот

Віце-президента Південно-Африканської Республіки Пол Машатіле заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну краще не приїжджати на запланований в Йоганнесбурзі саміт БРІКС в серпні.

Про це він заявив, говорячи про виданий ордер МКС на арешт президента РФ. "Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він (Володимир Путін, - ред.) не приїхав", - цитує Bloomberg Машатіле.

При цьому Росія відмовила президенту ПАР Сирілу Рамафосі в тому, щоб російську делегацію очолював глава МЗС РФ Сергій Лавров, а не президент Володимир Путін під час саміту БРІКС.

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У той же час Індія і Бразилія відкинули другий варіант перенесення саміту в Китай, в той час як проти пропозиції провести захід віртуально виступили всі чотири країни.

За словами Рамафоси, глави держав БРІКС обговорять вторгнення Росії в Україну під час саміту. 13 липня Рамафоса поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити зусилля африканських лідерів щодо сприяння припиненню бойових дій.

За словами лідера ПАР, переговори були зосереджені в першу чергу на дітях, яких Росія повинна повернути на батьківщину до батьків і родичів.

Ордер на арешт Путіна

Раніше в ПАР заявили про те, що готові затримати Путіна через ордер МКС. Відзначається, що незважаючи на відмову ПАР підтримати санкції проти Росії або засудити її агресію проти України, Південно-Африканська Республіка входить в число країн, що підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої у РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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