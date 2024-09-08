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"Мета росіян очевидна": чому насправді РФ запускає "Шахеди" по Білорусі - Коваленко

Юрій Берендій
8 вересня 2024, 16:04
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В Центрі протидії дезінформації наголошують, що ціль Росії полягає в тому, щоб спровокувати країни НАТО і змусити Білорусь ширше вступити у війну.
'Мета росіян очевидна': чому насправді РФ запускає 'Шахеди' по Білорусі - Коваленко
Чому насправді РФ запускає "Шахеди" по Білорусі - Коваленко / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російське військово-політичне командування навмисне запускає ударні БпЛА типу "Шахед" через територію Білорусі намагаючись деталі більше залучити її у війну проти України. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, російські шахеди все частіше проникають у Білорусь, прямуючи до кордонів країн НАТО з конкретною метою. Поки що Білорусь збиває ці безпілотники, але якщо вони пролетять через її територію у повітряний простір НАТО, виникнуть питання до Мінська, оскільки Білорусь є союзником Росії.

"Наразі Лукашенко не допускає такого сценарію ширшого втягування його країни у війну. Втім, мета росіян очевидна", - пояснив він.

відео дня

Коваленко також назвав кумедними слова заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане, який засудив інцидент, коли російський дрон порушив повітряний простір Румунії, країни-члена Альянсу, і проник на її територію в ніч на 8 вересня.

"НАТО бажано б вже збити бодай один шахед, бо виглядає це максимально дивно", - резюмував він.

Що відомо про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Удари "Шахедами" через Білорусь - що відомо про роль Лукашенко у війні в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається під контролем, активності ворожих сил не спостерігається, проте ситуація може змінитися в будь-який момент.

Білорусь уперше використала свої військово-повітряні сили для знищення російського ударного дрона типу "Шахед", який перетнув її територію з боку України. Це підтверджує моніторингова група "Беларускі Гаюн". За інформацією аналітиків, 29 серпня вночі, під час чергової атаки РФ на Україну, один із дронів "Шахед" знову увійшов на територію Білорусі в Єльському районі близько 03:30.

Ніч на 5 вересня в Білорусі була неспокійною: дрони "Шахед" Росії проникли на її територію і їх довелося знищити. Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що приблизно о 01:08 два камікадзе дрони перетнули кордон і потрапили в Гомельську область Білорусі з Чернігівської області України.

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