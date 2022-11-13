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Переговори Зеленського з Путіним: експерт спрогнозував ймовірні підсумки саміту G20

13 листопада 2022, 16:30

З Володимиром Путіним захочуть провести неформальну зустріч представники Заходу, вважає Ілія Куса.

Володимир Зеленський, Володимир Путін
Експерт оцінив ймовірність зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Офіс президента , kremlin.ru

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса прокоментував ймовірні підсумки саміту Великої двадцятки.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, не варто очікувати від саміту рішень, корисних для України в її протистоянні Росії.

"Якщо на полях G20 не буде зустрічі Путіна і Зеленського, очікувати якогось прориву точно не варто", - зазначив співрозмовник.

Він вважає, що головна інтрига Великої двадцятки полягає в тому, чи буде на саміті присутній Путін або Зеленський.

"Якщо Путін приїде, то, можливо, з ним захочуть провести формальну або неформальну зустріч представники Заходу, щоб серед іншого обговорити ситуацію в Україні. Західні політики це можуть зробити через посередників, які будуть на саміті – Туреччину або Саудівську Аравію. Якщо ж він не приїде, складно буде очікувати будь-яких рішень", — упевнений експерт.

Він також не виключив, що Захід схилятиме велику двадцятку прийняти якийсь документ, який би засудив Росію, якесь Комюніке, де було б зафіксовано, що G20 засуджує дії РФ.

"Швидше за все, саме за цей документ буде йти боротьба", — додав Куса.

Переговори України з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

Читайте більше:

Володимир Зеленський Володимир Путін Ілія Куса війна Росії та України мирні переговори з Росією
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