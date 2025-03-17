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Переговори Трампа з Путіним: у Кремлі зробили заяву і назвали дату

Олексій Тесля
17 березня 2025, 13:45
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Дмитро Пєсков розповів про підготовку переговорів президентів США і РФ.
Путин, Трамп
У РФ повідомили про підготовку переговорів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Головне:

  • Готується телефонна розмова Путіна з президентом США Трампом
  • Сторони можуть обговорити питання територій і контролю над АЕС

Телефонна розмова Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом може відбутися у вівторок, заявив прес-секретар диктатора РФ Дмитро Пєсков.

"Так, це, дійсно, так. У вівторок готується така розмова", - сказав він журналістам у понеділок, повідомляють пропагандисти РФ.

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На прохання журналістів прокоментувати слова Трампа про плани обговорити з Путіним питання територій і контролю над АЕС, а також розкрити нові елементи розмови, Пєсков відповів: "Ми ніколи цього не робимо, ніколи не випереджаємо події. Розмова, дійсно, готується, але в нашому розумінні, звичайно ж, розмова двох президентів не підлягає апріорі якомусь змістовному обговоренню. Тому ми цього не будемо робити".

Зазначимо, що раніше Трамп заявив, що планує зателефонувати Путіну у вівторок. Він заявив, що планує у вівторок поговорити з Путіним і обговорити припинення війни в Україні. "Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", - сказав він журналістам під час рейсу до Вашингтона з Флориди.

За словами президента США, під час розмови планується обговорення тем, які вже раніше порушували: "Ми говоритимемо про території, ми говоритимемо про електростанції". "Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", - сказав Трамп.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа зробили заяви за підсумками переговорів із Путіним. Дональд Трамп очікує завершення війни в Україні "протягом тижнів", сказав Стів Віткофф.

Як повідомляв Главред, раніше делегації України і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться безпосередньо сказати Трампу "ні".

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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