Перемовини клянчать, але сигналів "не передавали": у Путіна вибухнули "вимогою" до України

Росія не змінила своєї позиції щодо "перемовин" з Україною - Пєсков / Колаж УНІАН, Кремль

Рупор директора країни-агресорки Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін, мовляв, "не передавав" якихось особливих "сигналів" президенту України Володимиру Зеленському щодо перемовин. Москва, мовляв, продовжує "прагнути до діалогу", але на "умовах Кремля".

Як повідомляє пропагандистське інформагентство РИА Новости, він розповів про те, що якихось особливих "послань" Києву з боку Москви нібито "не було".

"Якогось специфічного послання в даному випадку немає, і про це мови не йшло", - говорить Пєсков.

За його словами, Путін розмовляв з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало під час його поїздки до Москви. Однак у ході бесіди глава Кремля нібито сказав, що російська сторона прагне до "діалогу", але, мовляв, виключно на "своїх умовах".

"Наразі РФ не змінює своєї позиції - готова забезпечувати свої інтереси за столом перемовин і хоче цього", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини України та Росії

Керівник РФ Володимир Путін 30 вересня ухвалив рішення підписати папірці про анексію окремих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Після незаконного "заходу" він запропонував Києву нібито "перемовини". Від діалогу щодо повернення анексованих територій Путін відмовився і "закликав" Київ "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський у відповідь підписав заявку на вступ України до НАТО за прискореною процедурою.

Українські гарант підкреслив, що тепер Київ ніяких перемовин з Путіним вести не збирається. Діалог може бути тільки з новим керівництвом Росії.

Зеленський поставив крапку в політичних перемовинах України і РФ 4 жовтня. Глава держави ввів у дію рішення РНБО про те, що Україна з Путіним розмовляти не буде. Указ набув чинності.

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