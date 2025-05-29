Перед пожежею було чути вибухи: у Петербурзі горів важливий для РФ завод

Завод Авангард виробляє мікросхеми і є великим науково-виробничим підприємством.

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Завод Авангард горів у ніч на 29 травня / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, Вікіпедія

Коротко:

У Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа

Горів завод Авангард

Причини пожежі не уточнюються

У ніч на 29 травня в російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на території заводу Авангард. Це підприємство має статус стратегічного і спеціалізується на виробництві мікроелектроніки.

Як пише Telegram-канал Astra, причини пожежі невідомі.

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За даними Shot, перші повідомлення про пожежу почали надходити близько першої години ночі. Перед пожежею очевидці чули гучні вибухи.

Займання почалося на території приміщень, де виробляли і збирали мікросхеми.

Над місцем пожежі здіймався потужний стовп густого чорного диму, а полум'я охопило площу близько 100 квадратних метрів.

"Пожежі вже присвоєно 2-й ранг. Рух транспорту в районі НП перекрито, інформації про постраждалих поки що не було", - ідеться у повідомленні.

Жодних офіційних повідомлень про атаку безпілотників на Санкт-Петербург не надходило.

О 1:30 пожежу було локалізовано, гасіння тривало.

читайте такожтакожНаймасовіша атака з початку війни: дрони налетіли на Рязанський НПЗ Завод Авангард, на якому сталася пожежа, є великим науково-виробничим підприємством. Це одне з найстаріших підприємств із виробництва радіоелектроніки, мікросхем і різних приладів. Завод було засновано 1948 року. Має статус Федерального науково-виробничого центру і входить до списку стратегічних і системотворчих компаній РФ.

Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

Атаки дронів у РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 29 травня в Підмосков'ї (РФ) були чутні звуки вибухів. Через фіксацію безпілотників працювали сили ППО. Було призупинено роботу московського аеропорту Внуково.

28 травня дрони атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що під удар безпілотників потрапив завод "Кронштадт" із розроблення дронів у підмосковному місті Дубна. Також дрони атакували технопарк Елма в Зеленограді.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що нібито було збито 42 БПЛА.

Деталі атаки на Москву розкрив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, під удар дронів потрапив Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Федорова (ДМЗ). Це один із ключових вузлів оборонного комплексу РФ.

Також атакували технопарк ЕЛМА-Зеленоград - це високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки та медтехніки. Там виготовляють мікрочіпи, елементи для систем наведення і блоки управління дронами.

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