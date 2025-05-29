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Дрони атакували Підмосков'я, лунали вибухи, закрито аеропорт: деталі

Анна Ярославська
29 травня 2025, 06:53
364
На вибухи скаржилися жителі міста Одинцово, а також Апрелівки та Звенигорода.
Дрони атакували Підмосков'я
Дрони атакували Підмосков'я / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • Під Москвою прогриміли вибухи
  • У РФ заявили про атаку безпілотників

У ніч на 29 травня в Підмосков'ї (РФ) було чути звуки вибухів. Через фіксацію безпілотників працювали сили ППО. Було призупинено роботу московського аеропорту Внуково.

Як пише Telegram-канал Astra, на вибухи скаржилися жителі міста Одинцово (адміністративний центр Одинцовського району Московської області), а також голосно було в місті Апрелівка (Наро-Фомінський міський округ Московської області) і в місті Звенигород (Одинцовський район).

відео дня

БПЛА зачепив будинок у ЖК Міракс Парк на південному заході Москви в районі Тропарьово-Нікуліно. За словами жителів, пошкоджено фасад. Постраждалих у будинку на проспекті Вернадського за попередньою інформацією немає.

Пошкоджений будинок у Підмосков'ї
Пошкоджений будинок у Підмосков'ї / Фото: t.me/astrapress

Astra з посиланням на своїх читачів зазначає, що за 800 метрів від будинку розташовується Військова академія Генерального Штабу Збройних Сил РФ.

Дивіться відео - Під Москвою прогриміли вибухи:

Скриншот

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, сили ППО відбили атаки трьох безпілотників, які атакували Московський регіон. За попередньою інформацією серйозних пошкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

На тлі атаки безпілотників план "Килим" було оголошено в аеропорту Внуково. На виліт затримали 14 рейсів, на приліт - 20.

Москва на карті
Москва на карті

Атаки дронів у РФ - останні новини

Як писав Главред, 28 травня дрони атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що під удар безпілотників потрапив завод Кронштадт з розробки дронів у підмосковному місті Дубна. Також дрони атакували технопарк Елма в Зеленограді.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що нібито було збито 42 БПЛА.

Деталі атаки на Москву розкрив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, під удар дронів потрапив Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Федорова (ДМЗ). Це один із ключових вузлів оборонного комплексу РФ.

Також атакували технопарк ЕЛМА-Зеленоград - це високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки та медтехніки. Там виготовляють мікрочіпи, елементи для систем наведення і блоки управління дронами.

Нагадаємо, 25 травня в російській Єлабузі (Татарстан) прогриміли вибухи. БПЛА атакували завод із виробництва дронів типу Шахед, якими росіяни щодня атакують Україну. Крім того, під удар потрапило хімічне підприємство в Іванівській області РФ.

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