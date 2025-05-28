Москва - під ударом дронів: атаковано завод із розробки БпЛА і технопарк Елма

Коротко:
- БПЛА атакували Москву
- Вибухи прогриміли в Дубні, Зеленограді, Чехові
- У Шереметьєво скасовуються і затримуються рейси
Дрони атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що під удар безпілотників потрапив завод Кронштадт із розробки дронів у підмосковному місті Дубна. Також дрони атакували технопарк Елма в Зеленограді.
Як пише Telegram-каналу Astra, про вибухи в Дубні повідомили місцеві жителі.
У соцмережах публікують відео безпілотників у небі Дубни, а також вибух і пожежу після влучання.
"Уже втретє влучило", - йдеться на одному з відео, опублікованому в Мережі.
На сайті підприємства зазначено, що ця компанія створює "безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку".
"Понад 15 років розвиваємо власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії, які затребувані на російському та світовому ринку", - йдеться в повідомленні.
Довідка. Дубна - місто, наукоград на півночі Московської області (за 121 км від Москви), найбільший у Росії центр з досліджень у галузі ядерної фізики.
Місто розташоване на річці Волзі, обмежене річками Дубною і Сестрою, каналом імені Москви та Іваньковським водосховищем. Як пише Вікіпедія, це єдиний населений пункт Московської області, розташований на Волзі.
Дивіться відео - Безпілотники в небі Дубни, а також вибух і пожежа після влучання:
Крім того, БпЛА атакували і Зеленоград, який вважають головним науково-виробничим центром російської електроніки та мікроелектроніки. Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є: виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробка різних матеріалів, науково-дослідна діяльність, сфера інформаційних технологій, виробництво товарів народного споживання.
Зеленоград розташований за 37 км на північний захід від центру Москви.
Telegram-канал Astra повідомляє, що в Зеленограді було атаковано технопарк Елма. Там спалахнула пожежа.
Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що внаслідок відбиття атаки дронів у Зеленограді, за попередньою інформацією, серйозних ушкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють фахівці відповідних служб.
Дивіться відео - Пожежа в Зеленограді після атаки дронів:
Загалом Собянін від початку доби написав 17 повідомлень про атаку безпілотників. За його словами, ППО знищила щонайменше 31 дрон, що летів на російську столицю.
Тим часом у московському аеропорту Шереметьєво скасовують і затримують рейси через масову атаку БПЛА. У заявах пресслужб аеропорту та Аерофлоту йдеться, що частину рейсів було перенаправлено на запасні аеродроми або затримано на виліт.
Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в ніч на 28 травня Московська область зазнала атаки безпілотників.
"Сили ППО відпрацювали по цілях у 12 муніципальних утвореннях регіону. Загалом до цієї хвилини було збито 42 БПЛА", - зазначив він.
За словами Воробйова, внаслідок атаки в Чехові Московської області пошкоджено три житлові будинки в селі Троїцьке. Жителі не постраждали.
Атаки дронів на Москву - останні новини
Як писав Главред, у російській Єлабузі (Татарстан) увечері в неділю, 25 травня, прогриміли вибухи. БПЛА атакували завод з виробництва дронів типу Шахед, якими росіяни щодня атакують Україну. Крім того, під удар потрапило хімічне підприємство в Іванівській області РФ.
У ніч на 24 травня в Липецькій області Росії прогриміли вибухи, які ймовірно стали наслідком нового масованого удару безпілотників. За попередніми повідомленнями, об'єктом атаки міг стати завод "Енергія" в місті Єлець.
У ніч на 23 травня в місті Єлець Липецької області безпілотники атакували завод акумуляторів. Виникли пожежі.
У ніч на 21 травня під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Губернатор Орловської області заявив, що підприємство пошкоджено.
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