"Є вдалі влучання": у ЦПД розкрили деталі атаки дронів на Москву

Під удар дронів потрапив Дубненський машинобудівний завод і технопарк ЕЛМА-Зеленоград.

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Деталі атаки на Московську область розповіли в ЦПД / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

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Під удар дронів потрапив Дубненський машинобудівний завод

Був атакований технопарк ЕЛМА-Зеленоград

У середу, 28 травня, невідомі БПЛА атакували Московську область, є вдалі влучання. Деталі розкрив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, під удар дронів потрапив Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Федорова (ДМЗ). Це один із ключових вузлів оборонного комплексу РФ.

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Як написав Коваленко в Telegram, завод розташований у місті Дубно, Московська область. З 2020 року входить до складу концерну Кронштадт.

"Основний профіль - виробництво бойових БПЛА, зокрема комплексу Оріон (росіяни називають його аналогом Байрактара). Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуто повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями", - уточнив глава ЦПД.

ДМЗ також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління. Завод працює в режимі військової економіки, нарощуючи випуск навіть під санкційним тиском.

Також атакували технопарк ЕЛМА-Зеленоград - це високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки та медтехніки. Там виготовляють мікрочіпи, елементи для систем наведення і блоки управління дронами.

"ЕЛМА - це один із центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, які раніше завозили із Заходу", - додав Коваленко.

Атаки дронів у РФ - останні новини

Як писав Главред, 28 травня дрони атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що під удар безпілотників потрапив завод Кронштадт з розробки дронів у підмосковному місті Дубна. Також дрони атакували технопарк Елма в Зеленограді.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що нібито було збито 42 БПЛА.

25 травня в російській Єлабузі (Татарстан) прогриміли вибухи. БПЛА атакували завод з виробництва дронів типу Шахед, якими росіяни щодня атакують Україну. Крім того, під удар потрапило хімічне підприємство в Іванівській області РФ.

У ніч на 24 травня в Липецькій області Росії прогриміли вибухи, які ймовірно стали наслідком нового масованого удару безпілотників. За попередніми повідомленнями, об'єктом атаки міг стати завод "Енергія" в місті Єлець.

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