УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пентагон готує план підтримки ЗСУ на найближчі 5 років і після закінчення війни з РФ - CNN

7 вересня 2022, 18:28

США зосереджені на наступних п'яти роках після закінчення війни Росії проти України.

ракета ATACMS, США
США / Вікіпедія, Reuters

Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії у середній - і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

Як пише CNN, за словами трьох чиновників зі сфери оборони, цю місію очолює голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Повідомляється, що процес знаходиться на ранній стадії.

Видео дня

"Високопоставлений чиновник оборони сказав, що він дивиться на "майбутнє українських сил", щоб відповісти на ключові питання про те, "що має сенс?" і "що ми хочемо, щоб було в України в середньостроковій і довгостроковій перспективі?" з точки зору військової підтримки. США зосереджені на наступних п'яти роках після закінчення війни Росії проти України",- йдеться в повідомленні.

Основою програми стануть мільярди доларів військової допомоги, які Штати надали Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, підкреслили співрозмовники.

Зазначено, що аналіз проводиться спільно з українцями, і якщо його схвалить президент США Джо Байден, він може призвести до років майбутніх продажів зброї і створення довгострокової програми військової підготовки США. Він буде представлений Києву як оцінка, але надасть чітку дорожню карту, яка буде показувати думку США щодо розвитку української армії.

Очікується, що аналіз буде готовий протягом одного-двох місяців. Причому така підтримка буде постійно розвиватися протягом наступних кількох місяців у міру зміни поля бою і просування українських сил.

Початкові зусилля можуть призвести до рекомендацій щодо зброї та підготовки в залежності від військової стратегії, яку схвалить Україна. Зрештою, це може продовжити участь США та їхніх союзників у допомозі Україні на роки вперед через довгострокові багаторічні контракти на озброєння, які можуть бути завершені навіть до кінця першого терміну Байдена.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

США планують почати поставки озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.

30 серпня стало відомо, що потужна поставка американського зброї для України була призначена для контрнаступу на півдні.

За словами представника адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.

Читайте також:

новини США Пентагон військова допомога
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:44

Дружина хворого на афазію Брюса Вілліса показала еротичну фотосесію з актором

02:10

Як помити вікна без розводів: топ-3 найкращих засоби

01:38

Наближається масштабний перелом у війні: астролог Влад Росс назвав терміни

00:51

Прикмети на 8 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб не потрапити в небезпеку в день НаталіїВідео

00:43

Дочка Полякової відмовилася вчитися за кордоном: що сталося

Реклама
00:01

З російського серіалу прибрали українську актрису Катю Кузнєцову

07 вересня, середа
23:49

У Мелітополі знищили штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум"

23:38

Скинув маску: син Повалій пошкодував свою маму і вказав на "гоніння" з боку України

23:26

Воєнний держбюджет-2023: президент перерахував головні пунктиВідео

23:06

Україна запроваджує жорсткі санкції проти РФ через війну: Зеленський розкрив деталіВідео

22:50

Є привід для радощів: Зеленський розповів про "хороші новини" з ХарківщиниВідео

22:36

"Мало наваляли": Соловйов з розбитим обличчям зробив заяву і відповів на погрози ПугачовоїВідео

22:21

У Кременчуці, Дніпрі та Запоріжжі прлунали потужні вибухи: перші подробиці

22:15

ЗСУ ракетами Harpoon потопили два кораблі РФ: у Пентагоні розкрили деталіВідео

21:58

Скільки коштуватиме новий iPhone 14 і iPhone 14 Pro в Україні: ціни і характеристикиВідео

21:57

Гороскоп на завтра 8 вересня 2022: Овнам - небезпека, Ракам - гроші, Стрільцям - пліткиВідео

21:52

Трупи вивозили КамАЗом: на Запоріжжі понад 100 окупантів знищено і пораненоВідео

21:29

На чию користь грає час у російсько-українській війніПогляд

21:28

Іван Яковина. ЗСУ проломили фронт, Росгвардія здається в полонВідеоблоги

21:27

Запасаємося до зими: які продукти різко злетять в цініВідео

Реклама
21:26

Екссоратника Ківи Михайла Маймана затримали спецпризначенці в елітній Конча-ЗаспіВідео

21:08

Хлопчик-іграшка: 64-річну Мадонну застукали в обіймах бойфренда в три рази молодше за неї

20:59

"Навіщо ви сюди приперлися?": боєць ЗСУ накричав на 20-річних полонених росіянВідео

20:42

Сіль - найкращий помічник при збиранні: "бабусині" лайфхаки, які переплюнуть магазинні аналоги

20:41

Буде вкрай спекотно: Міноборони тролить росіян та радить готуватися до "запливу в Сочі"

20:34

Контрнаступ ЗСУ: у Пентагоні спрогнозували терміни звільнення ХерсонаВідео

20:32

Зеленський провів масштабні звільнення керівників військових адміністрацій на ДонбасіВідео

20:13

Бедняков розповів про своє ставлення до "хороших росіян"

20:10

Прикмети на 9 вересня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити величезну удачуВідео

19:53

ЗСУ потріпали окупантів на Херсонщині: розгромлено артдивізіон РФВідео

19:34

Україну атакує морозний циклон: синоптики назвали дату остаточної холодини і приходу зливВідео

19:33

"Не зрозумієш, кого грохнули": ексдепутат Держдуми розповів про двійників Путіна

19:17

Проблем не оберешся: 3 знаки зодіаку найближчим часом вступлять в смугу невезінняВідео

19:17

Буча в російських містах навесні 23-гоПогляд

18:47

"Це 20 тисяч смертників": військовий експерт назвав напрямки, які армії РФ не втримати

18:38

Війна закінчується: експерт спрогнозував терміни виведення військ РФ з УкраїниВідео

18:28

Пентагон готує план підтримки ЗСУ на найближчі 5 років і після закінчення війни з РФ - CNNВідео

18:08

"Дружина іноагента - звучить гордо": молода дружина Макаревича показала рідкісне фото з музикантом

18:00

РФ накрила з Градів пункт видачі гумдопомоги на Запоріжжі: багато загиблих і пораненихВідео

17:50

"Одного звільнення Криму мало": Залужний озвучив основне завдання ЗСУ на 2023 рікВідео

Реклама
17:38

Арестович про Харківський фронт: це вам, клоуни, відливається слізками Крим та ІловайськВідео

17:28

Трансляція 1/4 фіналу ЧС з волейболу на каналі УНІАН: 7 вересня матч Україна – Словенія

17:26

Зняли прапор окупантів: спецзагін ЗСУ показав кадри зі звільненого села на ХарківщиніВідео

17:23

"Постачають в Україну металобрухт": Ердоган вибухнув штампами пропаганди РосіїВідео

17:14

Грошова удача і щастя в любові: 5 знакам зодіаку потужно пощастить в 2023 роціВідео

17:13

Хитрі господині загортають одяг в пергамент перед тим, як класти його до шафи: в чому "фішка"

16:53

Може Пугачова постаралася: Соловйов з'явився в ефірі з розбитим обличчямВідео

16:46

Пішла з головою в культурне життя: Алла Пугачова в жалобі засвітилася в театрі з Христиною ОрбакайтеВідео

16:39

На Херсонщині ЗСУ потопили баржу РФ разом з десятками окупантів і технікоюВідео

16:21

У Путіна маніакально-дипресивний синдром, але війна не завершиться після його смерті - РадуцькийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на вересеньГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти