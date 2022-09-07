Пентагон готує план підтримки ЗСУ на найближчі 5 років і після закінчення війни з РФ - CNN

США / Вікіпедія, Reuters

Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії у середній - і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

Як пише CNN, за словами трьох чиновників зі сфери оборони, цю місію очолює голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Повідомляється, що процес знаходиться на ранній стадії.

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"Високопоставлений чиновник оборони сказав, що він дивиться на "майбутнє українських сил", щоб відповісти на ключові питання про те, "що має сенс?" і "що ми хочемо, щоб було в України в середньостроковій і довгостроковій перспективі?" з точки зору військової підтримки. США зосереджені на наступних п'яти роках після закінчення війни Росії проти України",- йдеться в повідомленні.

Основою програми стануть мільярди доларів військової допомоги, які Штати надали Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, підкреслили співрозмовники.

Зазначено, що аналіз проводиться спільно з українцями, і якщо його схвалить президент США Джо Байден, він може призвести до років майбутніх продажів зброї і створення довгострокової програми військової підготовки США. Він буде представлений Києву як оцінка, але надасть чітку дорожню карту, яка буде показувати думку США щодо розвитку української армії.

Очікується, що аналіз буде готовий протягом одного-двох місяців. Причому така підтримка буде постійно розвиватися протягом наступних кількох місяців у міру зміни поля бою і просування українських сил.

Початкові зусилля можуть призвести до рекомендацій щодо зброї та підготовки в залежності від військової стратегії, яку схвалить Україна. Зрештою, це може продовжити участь США та їхніх союзників у допомозі Україні на роки вперед через довгострокові багаторічні контракти на озброєння, які можуть бути завершені навіть до кінця першого терміну Байдена.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

США планують почати поставки озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.

30 серпня стало відомо, що потужна поставка американського зброї для України була призначена для контрнаступу на півдні.

За словами представника адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.

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