У Пентагоні пояснили, чому не дадуть Україні сотні систем HIMARS

РСЗВ HIMARS - це системи точного наведення для дуже конкретних типів цілей, пояснив Колін Каль.
У Пентагоні прокоментували питання передачі Україні далекобійних реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Як підкреслив в ході брифінгу заступник глави Пентагону Колін Каль, США вже відправили 16 систем HIMARS в Україну.
Разом з тим він пояснив, що РСЗВ HIMARS не є тими системами, які потрібно передавати сотнями.
"Це системи точного наведення для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх саме так", – пояснив представник американського оборонного відомства.
Він також сказав, що Британія і Німеччина також зобов'язалися поставити Україні по три схожих з HIMARS систем – M270 і MARS II відповідно.
Заступник голови Пентагону переконаний в тому, що тепер необхідно налагодити безперервність поставок високоточних боєприпасів GMLRS для HIMARS, які вражають цілі на відстані 70 км. З їх допомогою ЗСУ вражають вузли командування і управління, центри забезпечення і логістики, ключові радарні системи, що уповільнює темп росіян і ускладнює їх логістику.
"За нашою оцінкою, українці непогано справляються з кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку цих GMLRS. Те ж саме стосується і гаубиць M777, де ми дійсно поставили дуже велику кількість систем. Як у союзників і партнерів, пріоритетним завданням зараз є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", – додав Каль.
HIMARS для ЗСУ
Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.
У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.
Як відомо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.
Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.
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