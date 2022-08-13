"Ефективність ЗСУ - 12 з 10": Пентагон зробив комплімент захисникам України

У Міноборони США зазначили, що у Росії є набагато більше сил, ніж в України, але "справи йдуть не на користь росіян".
Пентагон оцінює використання Збройними силами України наявних озброєнь "на 12 за 10-бальною шкалою". Про це сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на брифінгу 12 серпня.
У Міноборони США зазначили, що у Росії є набагато більше сил, ніж в України, але "справи йдуть не на користь росіян, і це продовжує впливати на їхній моральний дух, на їхню можливість забезпечувати себе", йдеться на сайті американського військового відомства.
За словами представника Пентагону, імені якого в США традиційно не називають, "на все це вплинула здатність українців дістати [російські] командні пункти, склади боєприпасів, тилового забезпечення і логістики".
Він сказав, що за шкалою від нуля до десяти - ефективність ЗСУ буде на рівні 12, "просто враховуючи, наскільки вражаючими вони були з самих різних точок зору".
"Вони знайшли способи робити таке, про що ми і подумати не могли", – додав він.
Як повідомляв Главред, раніше в Пентагоні розповіли, які втрати могла понести Росія через вибухи на авіабазі в Новофедорівці в окупованому Криму.
Вибухи на аеродромі в Новофедорівці
9 серпня пролунали потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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