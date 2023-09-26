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Що буде, якщо Захід припинить підтримувати Україну: Світан описав жахливий сценарій

Аліна Дембіцька
26 вересня 2023, 02:35
Росіяни знайдуть струмочки, як просочитися у країни Європи, і Україна просто не зможе їх втримати, каже Світан.
Украинские военные, Роман Свитан
Що буде, якщо Захід припинить підтримувати Україну? / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот

Якщо західні союзники припинять надсилати військову допомогу Україні, то російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на досягнутому, а піде далі у країни Європи. Таку думку під час чату на Главреді висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Якщо Захід припинить постачання озброєнь, нам доведеться відійти і пропустити росіян до Європи. Інших варіантів просто немає", - зазначив Світан.

За його словами, росіяни знайдуть струмочки, як туди просочитися, і Україна просто не зможе їх втримати.

"Швидше за все, найбільше росіяни будуть тиснути на півдні, тобто на Придністров'ї, а далі Молдова, а потім і Угорщина, Австрія, Німеччина тощо. Тобто, швидше за все, вони підуть по Балканах. І без озброєнь ми їх туди пропустимо. А далі Захід уже сам буде розбиратися з російськими військами", - підкреслив військовий експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

За даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Окрім того, Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також нещодавно у Німеччині зробили заяву щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Німеччина не відмовляється надати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Проте для схвалення остаточного рішення потрібно пройти деякі процедури.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

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війна в Україні війна Росії та України Роман Світан
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