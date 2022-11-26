Patriot для ЗСУ: в НАТО назвали умову перекидання систем ППО в Україну

В Україну можуть перекинути системи ППО Patriot / Defense.gov/John Hamilton

Рішення про виправляння в Україну систем протиповітряної оборони Patriot в Україну має прийматися окремими країнами НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг

При цьому він пояснив, що "конкретні рішення по конкретних системах є національними рішеннями", повідомляє Reuters.

"Іноді існують угоди з кінцевими користувачами та інші речі, тому їм потрібно проконсультуватися з іншими союзниками. Але врешті - решт це рішення повинні прийняти національні уряди", — пояснив Столтенберг.

Як відомо, у Німеччині заявляють про необхідність погоджувати постачання Україні протиповітряної оборони з НАТО.

Раніше в Польщі заявили про необхідність перекидання натовських ЗРК Patriot на Західну Україну, що допоможе зміцнити обороноздатність Альянсу.

ППО для України

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогодні вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", — зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Patriot (військовий Індекс-MIM-104) - американський зенітний ракетний комплекс, що складається на озброєнні армії США та армій країн-союзниць.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУРз удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Читайте більше: