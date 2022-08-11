"Патологічна русофобія": Захарова влаштувала істерику через рішення Латвії

Захарова істерить через рішення Латвії / ТВЦ

У Росії спалахнув скандал після того, як Латвія визнала країну-агресора спонсором тероризму.

"Враховуючи, що ніякої фактури, окрім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і іменувати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти", - істерично заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в Telegram.

Захарова також нагадала свій коментар від 8 серпня, в якому назвала тоді ще намір оголосити Росію спонсором тероризму "черговою ворожою акцією латвійських законодавців".

"Патологічна русофобія правлячої верхівки Латвії вже стала причиною серйозних економічних і соціальних проблем цієї прибалтійської країни, обрушила рівень життя її населення", – написала вона тоді.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже кілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він підкреслив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні.

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