"Київ не хоче миру": Захарова не зрозуміла слова Кулеби про переговори з РФ і все перекрутила

Захарова перекрутила заяву Кулеби і заявила, що Київ не хоче миру / Колаж ТВЦ, Reuters

У Росії заявили про те, що Київ нібито не хоче миру. Так сказала представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова. Свою реакцію вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Захарова повністю перекрутила заяву українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, який розповів про те, коли Україна погодиться сісти за стіл переговорів з РФ.

Крім того, Захарова впутала у це Захід та додала, що саме за вказівко із Вашингтона Україна нібито відмовляється від переговорів.

"Відповідь усім, хто дорікає Росії за "незнання переговорів з київським режимом". Київський режим відмовився сам. Сьогодні це вкотре підтвердив Кулеба. Він, щоправда, забув додати, що це не позиція держави Україна, а наспівана Вашингтоном пісня, яку київський режим ухвалив до виконання. Але факт підтверджений - Зеленські товариші (те, що від них залишилося) миру не хочуть", - написала Марія Захарова.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мирні переговори з Росією будуть відновлені тільки після того, як російські окупанти зазнають поразки на фронті. До цього моменту переговори будуть безглуздими, так як "це буде знову мова ультиматумів".

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Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення окупантами всієї Луганської області прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні слід зрозуміти умови Росії та сісти за стіл переговорів.

14 липня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність повернутись до переговорів з Україною. При цьому у Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

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