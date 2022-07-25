"Пряма дорога у прірву": Захарова відкрито погрожує Україні та Євросоюзу

Захарова знову вибухнула звинуваченнями / ТВЦ

Росія розцінює сміливі заяви України та ЄС щодо наміру досягти перемоги на полі бою як "пряму дорогу в прірву", йдеться в заяві офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

За словами представниці МЗС РФ, рішення ЄС про надання пакету військової допомоги для України нібито говорить про неготовність сприяти політичному врегулюванню.

"Поставками українцям озброєнь і військової техніки ЄС продовжує інвестувати в подальші бойові дії. І при цьому лицемірно публічно заявляє, що нібито простягав Росії "оливкову гілку миру". Будь - які спроби домогтися перемоги на полі бою - пряма дорога в прірву як для Києва, так і для Брюсселя", - зазначила Захарова.

Далекобійні ракетні системи HIMARS в Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 24 липня зробив заяву про те, що влада домовилася із Заходом щодо нових поставок далекобійної артилерії. За словами керівника ОП, Україна очікує отримання 25-30 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS і MLRS.

Журналісти The Washington Post опублікували статтю, в якій командир батальйону 93 механізованої бригади ЗСУ Богдан Дмитрук заявив, що після отримання HIMARS деяким батальйоном вдається зберегти більше життів своїх солдатів. Крім того, за його словами, війська російські окупанти намагаються адаптуватися до нових умов і відсувають військову техніку вглиб, щоб вивести її з-під удару.

Глава Міноборони Олексій Резніков 25 липня розповів про те, що армія Україна знищила вже 50 складів військ Росії. За словами міністра, ефективні дії ЗСУ руйнують логістику окупантів і не дозволяють їм вести активні бойові дії.

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