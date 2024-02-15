Пашинян звинуватив Азербайджан у планах щодо великої війни: ЗМІ назвали "мету" Баку

Азербайджан нібито має намір почати повномасштабну війну проти Вірменії, на такі "плани" Баку вказує аналітика Єревана, сказав Нікол Пашинян.

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Азербайджан хоче почати військові дії проти Вірменії - Пашинян / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у "планах" щодо повномасштабної війни проти вірменської держави. Французькі ЗМІ припускають, що після перемоги у Карабасі азербайджанська армія може піти на операцію з метою створення сухопутного мосту до ексклаву Нахічевань.

Як повідомляє Radio France internationale, вірменський прем'єр Пашинян сказав, що аналітика Єревану вказує на "наміри" Азербайджану почати повномасштабну війну проти Єревана.

"Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче почати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії... Цей намір прочитується в усіх заявах і діях Азербайджану", - сказав Пашинян. відео дня

Як підкреслили у виданні, Єреван стурбований тим, що Азербайджан, який раніше переміг Вірменію у війні за Карабах, у рамках військової операції може спробувати створити суходільний міст до ексклаву Нахічевань.

Відносини Вірменії та Азербайджану

Відносини Єревана і Баку останніми роками значно погіршилися. Країни багато років сперечалися про приналежність Карабаху, і під час воєнних дій Азербайджан встановив повний контроль над територією, яку майже три десятиліття окуповувала Вірменія і підконтрольна їй НКР. 20 вересня минулого року було опубліковано заяву про капітуляцію Вірменії і битву за Карабах.

Азербайджан повернув Карабах і відновив свій суверенітет, після чого у Вірменії спалахнули протести. Вірмени звинуватили Росію в тому, що вона за них не заступилася у війні з Баку.

Азербайджан може почати вторгнення у Вірменію, повідомляло минулої осені американське видання Politico з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена. Дипломат нібито попередив про це деяких законодавців. Тоді передбачалося, що вторгнення може відбутися протягом декількох тижнів.

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