'Влада' Карабаху підписала указ про припинення існування республіки

Так званий "глава" Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування невизнаної республіки від 1 січня 2024 року.
"Sputnik Армения" повідомив у Telegram із посиланням на заяву Інфоштабу Карабаху. Зазначається, що будуть розпущені всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні.
"Рішення прийнято, виходячи із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року", - йдеться у повідомленні.відео дня
Своєю чергою, карабахське населення, зокрема за межами республіки, після ознайомлення з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, має право прийняти самостійне рішення про можливість перебування у Карабаху.
Ситуація в Карабаху
Нагадаємо, що 19 вересня у Єревані спалахнули антиросійські протести на тлі загострення в Карабаху. Учасники мітингу вигукують антиросійські гасла, вимагаючи відповідальності для Путіна за розв'язану війну проти України.
Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, у Вірменії - протести. Антитерористична операція у Карабахському регіоні тривала всього добу, у результаті збройні формування, підтримувані Вірменією, капітулювали.
Міноборони РФ заявило, що у Карабасі вбили російських "миротворців". Автомобіль "спостерігачів" обстріляли зі стрілецької зброї. Представники слідчих органів РФ і Азербайджану працюють на місці події.
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