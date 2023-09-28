'Влада' Карабаху підписала указ про припинення існування республіки

Будуть розпущені всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні.

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Карабах припинить існування / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: Euronews

Так званий "глава" Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування невизнаної республіки від 1 січня 2024 року.

"Sputnik Армения" повідомив у Telegram із посиланням на заяву Інфоштабу Карабаху. Зазначається, що будуть розпущені всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні.

"Рішення прийнято, виходячи із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року", - йдеться у повідомленні. відео дня

Своєю чергою, карабахське населення, зокрема за межами республіки, після ознайомлення з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, має право прийняти самостійне рішення про можливість перебування у Карабаху.

Ситуація в Карабаху

Нагадаємо, що 19 вересня у Єревані спалахнули антиросійські протести на тлі загострення в Карабаху. Учасники мітингу вигукують антиросійські гасла, вимагаючи відповідальності для Путіна за розв'язану війну проти України.

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, у Вірменії - протести. Антитерористична операція у Карабахському регіоні тривала всього добу, у результаті збройні формування, підтримувані Вірменією, капітулювали.

Міноборони РФ заявило, що у Карабасі вбили російських "миротворців". Автомобіль "спостерігачів" обстріляли зі стрілецької зброї. Представники слідчих органів РФ і Азербайджану працюють на місці події.

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