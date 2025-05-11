Росіян починає бісити 9 травня - що змінилось та в чому причина

Російське населення починає "бісити" 9 травня, адже відсутність успіхів у війні проти України не дає їм самоствердитись, зазначив військовий аналітик.

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Чому 9 травня починає дратувати росіян / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Коваленко:

Росіян починає дратувати 9 травня

У РФ немає значних успіхів на фронті за 3 роки війни

Кількість охочих воювати проти України падає

Росіян починає дратувати так званий "день перемоги" 9 травня, адже успіхів на фронті фактично немає, тому і причин пишатись окупаційною армією у населення немає. РФ не змогла окупувати Київ, а з частини територій російські окупаційні війська просто втекли. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Після цього, за його словами, Росія розпочала масштабний наступ по всій лінії фронту, проголошуючи плани "великої перемоги" — захоплення Донецької, Луганської, Запорізької областей, повернення Херсона, подальше просування до Одеси, Миколаєва, Молдови та Придністров’я, а зрештою — й до Києва.

"Але що відбувається? Російський великий, навіть епічний наступ почався в жовтні 2023 року. І де російські війська зараз? Вони вийшли за межі Покровська? Ні. Вони пройшли 35-40 кілометрів за Авдіївку, і все. Тобто за період із жовтня 2023 року і до 9 травня 2025 року їхнє просування становило 40 кілометрів за Авдіївку. Епічний наступ? Це ваш потенціал? Це всі ваші можливості? До Києва дійдете? У Росії через це бісяться. Більшість росіян, які були великими прихильниками "СВО", шукають порятунку саме в 9 травня. У минулих перемогах, які взагалі їм не належать цілком і повністю, вони шукають самоствердження. Тому я і кажу, що це психічний момент", - вказує аналітик.

Коваленко зазначає, що попри активне використання цього наративу російською пропагандою, це не сприяє зростанню мобілізації. Навіть значні одноразові виплати до 5 мільйонів рублів не змогли суттєво вплинути на кількість охочих воювати. Замість очікуваних 50 тисяч людей Росії вдається мобілізувати лише 30–35 тисяч щомісяця, максимум — 40 тисяч.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як Путін зганьбився на параді 9 травня:

Військовий аналітик додає, що у відповідь на нестачу кадрів по всій країні проводяться масові облави на мігрантів, які отримали російське громадянство. Як тільки людина набуває громадянства РФ, її одразу вносять до бази військкомату. Саме тому зараз спостерігається великий наплив іноземних найманців із країн Африки, Центральної Азії та інших регіонів — власних ресурсів просто не вистачає.

Крім того, ще у 2022 році в РФ пропонували контрактникам 250 тисяч рублів на місяць. Згодом цю суму збільшили, зараз обіцяють одноразові виплати до 5 мільйонів. Але навіть ці гроші не стимулюють значного припливу новобранців.

"Це і свідчить про те, що охочих воювати в Росії не так багато. Але є психологічні моменти, які допомагають росіянам впоратися з усвідомленням того, що війна в Україні для них - це величезна ганьба, така сама, як була в Німеччині. Але росіяни все одно шукають порятунку і намагаються самоствердитися за рахунок минулого", - резюмував Коваленко.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність Анкари сприяти встановленню режиму тиші й укладенню стійкого миру в Україні. Туреччина також висловила готовність стати майданчиком для переговорів між Києвом і Москвою.

Озвучена Путіним пропозиція щодо проведення прямих перемовин з Україною це, за оцінками Sky News, чергова спроба уникнути зобов’язань щодо запропонованого тридцятиденного перемир’я. Журналісти зазначають, що підготовка до цієї ініціативи виглядала поспішною, а її зміст майже не відрізняється від попередніх заяв — за винятком нової дати.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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