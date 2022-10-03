Паніка в бункері: Путіна захочуть позбутися після успіхів ЗСУ - Піонтковський

Володимир Путін / Фото УНІАН

Наростаючий успіх української армії на фронті обрушить політичний фронт в Росії, заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Це призведе до того, що від російського диктатора Володимира Путіна захочуть позбутися, підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Він нагадав про заяви господаря Кремля під час його промови про анексію нових українських територій.

"Ця війна починає сприйматися, як війна однієї божевільної людини", - говорить експерт.

Він упевнений в тому, що це відчуття буде посилюватися, з кожним новим успіхом українських Збройних сил.

"У досить близькій перспективі це приведе людей, які перебувають у бункері, до розуміння, що вони повинні позбутися цієї людини, оскільки вона небезпечна, перш за все для них", — додав Піонтковський.

Нагадавши, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

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