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Пакет допомоги США Україні на $60,8 млрд: посол розповіла, на що підуть гроші

Анна Ярославська
18 квітня 2024, 09:58
20 квітня Палата представників Конгресу США має розглянути законопроєкт про надання військової допомоги Україні.
Оксана Маркарова, військова допомога США
Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України, яку розгляне Конгрес США / Колаж: Главред, фото: minfin.gov.ua, pixabay.com, ОП

У суботу, 20 квітня, Палата представників Конгресу США має розглянути після багатомісячних затримок пакет військової допомоги для України. Посол у США Оксана Маркарова розкрила деталі законопроєкту.

Загалом законопроєкт, внесений спікером Майком Джонсоном, передбачає асигнування в розмірі $60,8 млрд у частині допомоги Україні та регіональним партнерам з протидії Росії, пише Європейська правда.

Документ передбачає оборонні витрати в розмірі $49,9 млрд, зокрема:

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  • $23,2 млрд - поповнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні;
  • $11,3 млрд - поточні американські операції в регіоні;
  • $13,8 млрд - закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів і послуг;
  • $1,6 млрд. зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів.

Також передбачено таке фінансування:

  • $26 млн - для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та надання Україні;
  • $5 млн Державному департаменту з адміністрування оборонної допомоги;
  • $300 млн на допомогу Україні в захисті її кордонів і просуванні верховенства права;
  • $100 млн на підтримку програм розмінування, боротьби з тероризмом і нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Також передбачено $9,5 млрд на економічну допомогу Україні та постраждалим від вторгнення Росії в Україну:

$7,849 млрд на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку - крім відшкодування пенсій;

  • $1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам;
  • $25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн, які постраждали від російського вторгнення;
  • $50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки. також передбачено виділення:
  • $149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов'язані з ядерною безпекою в Україні;
  • $481 млн Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль у США через програму U4U.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення додаткового фінансування, яке буде використано, зокрема, для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в Україні, пов'язану з російським вторгненням, зокрема:

  • $60 млн на дипломатичні програми;
  • $8 млн Офісу Генерального інспектора Держдепу;
  • $39 млн на операційні витрати USAID;
  • $10 млн Офісу Генерального інспектора USAID;
  • $98 млн Міністерству енергетики США для придбання для розвитку і виробництва радіоактивних ізотопів.

Крім того, законопроєкт передбачає посилення нагляду через вимоги моніторингу. Партнери та союзники повинні будуть надавати співмірні витратам обсяги допомоги. З урядом України має бути укладена угода про повернення коштів, наданих на економічну підтримку.

Хто така Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист.

Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія.

З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку.

У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT.

З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України.

29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України.

8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України.

22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука.

4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України в США.
У 2021 році Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

Військова допомога від США - останні новини

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після того, як документ буде ухвалено, Держдеп і Пентагон мають за 45 днів надати стратегію США щодо підтримки Києва. Крім того, $23 мільярди з цих грошей підуть на поповнення військових арсеналів Штатів.

Президент Джо Байден заявив, що підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

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