Відповідь Путіну на ядерні погрози: найбільша атомна субмарина США увійшла до Середземного моря

Захід послав сигнал Путіну у відповідь на погрози Росії ядерною ескалацією війни в Україні - ЗМІ / Колаж Кремль , en.wikipedia.org

Сполучені Штати Америки відправили в Середземне море свою найбільшу атомну субмарину Rhode Island. Вона оснащена 24 міжконтинентальними балістичними ракетами Trident II D5 з ядерними боєголовками. Передбачається, що Вашингтон, таким чином, послав сигнал директору РФ Володимиру Путіну, який загрожує ядерною ескалацією війни проти України.

Як повідомили в Військово-морських силах США, човен прибув до Гібралтару, запланований візит до порту 1 листопада 2022 року.

"Підводний човен з балістичними ракетами класу "Огайо" ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибув до Гібралтару із запланованим візитом до порту 1 листопада 2022 року", - сказано в повідомленні.

Командир американської оперативної групи 69 Джон Креддок зазначив, що візит субмарини зміцнює абсолютну прихильність підтримки Штатами своїх союзників у Європі.

Італійське видання La Repubblica зазначає, що атомна субмарина може плавати під водою місяцями і залишатися непоміченою. Її поява в Гібралтарі - сигнал главі Кремля Путіну від США. За даними італійців, на борту від 150 до 200 ядерних боєголовок.

На Заході впевнені - міць американської субмарини має відмовити Росію від можливих планів щодо ядерної ескалації війни проти України.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава Кремля Володимир Путін у вересні двічі вдавався до риторики, пов'язаної з натяками на застосування ядерної зброї.

Зокрема, це було 21 вересня, коли він оголошував мобілізацію, і 30 вересня, коли підписував папірці про анексію територій України.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов відповів на заяву заступника голови Радбезу РФ Медведєва, який сказав, що Росія, мовляв, може застосувати ядерну зброю, коли Україна поверне свої території.

За словами Данілова, Україна здобуде перемогу у війні, а застосування Москвою ядерної зброї стане актом суїциду.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Росія задіє ядерну зброю, почнеться Третя світова війна.

Світ стане іншим. Причому, на його думку, країна-агресорка припинить існування.

Інші новини: