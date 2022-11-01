Взявся за старе: Медведєв погрожує "ядерними ударами" у разі перемоги України

Медведєв погрожує "ядерними ударами" у разі перемоги України / Колаж УНІАН

Скандально відомий російський політик Дмитро Медведєв (колишній президент країни-агресора, а нині ‒ заступник голови Радбезу РФ) відзначився новою маячнею і погрозами світу ядерною зброєю.

У своєму Telegram він написав, що звільнення Україною тимчасово окупованих територій є нібито "відторгненням їх від Росії".

"Це загроза існуванню нашої держави і розпад нинішньої Росії. І значить, прямий привід для застосування п.19 Основ державної політики Російської Федерації в області ядерного стримування. І хто тоді планує ядерний конфлікт, дозвольте дізнатися? Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї? Давайте називати речі своїми іменами. Західні країни штовхають світ до глобальної війни. І тільки повна і остаточна перемога Росії є гарантією від світового конфлікту", - відзначився черговою маячнею Медведєв.

Скандальні заяви Медведєва

В кінці серпня заступник голови Радбезу РФ Медведєв опублікував чергову порцію пропаганди. Зокрема, він нафантазував сценарій нібито "досягнення військових цілей" Москви у війні проти Києва. Також він придумав і варіант з, мовляв,"військовим переворотом" в українській столиці, який нібито завершиться "визнанням підсумків спецоперації".

Медведєв агітував і за проведення фейкових "референдумів" Росії на захоплених районах Донецької та Луганської областей України. Тоді він говорив, що після анексії Донбасу, Москва, мовляв, вважатиме військові дії в ОРДЛО "посяганням на свої території.

Також Медведєв лякав світ ядерними погрозами. Він говорив, що Росія, мовляв, може застосувати ядерну зброю в разі "нападу " на"її території" або союзників Москви.

Також він сказав, що Кремль, мовляв, докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

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