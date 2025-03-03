Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Руслана Заклінська
3 березня 2025, 08:39
18622
Економічна вигода від співпраці з РФ приваблює Трампа, але може спричинити розворот багаторічної політики Вашингтона від Європи.
Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі
Конфлікт у Білому домі може наблизити зустріч Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Головне:

  • Суперечка між Трампом і Зеленським може прискорити зустріч президента США з Путіним
  • РФ сподівається, що діалог із США відсуне питання війни в Україні на другий план
  • Відносини США та Росії переходять у "радикальну фазу"

Політична напруга між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським може пришвидшити зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. В адміністрації Трампа обговорення щодо можливої зустрічі з лідером РФ тривають "за зачиненими дверима". Про це пише CNN.

Водночас у Москві зростає впевненість, що напруженість між США та Україною може змінити порядок денний переговорів із Заходом. Відновлення діалогу між Вашингтоном і Кремлем, на думку російських посадовців, потенційно відсуне питання війни в Україні на другий план, натомість ключовими можуть стати економічні угоди між Росією та США.

відео дня

За інформацією джерел видання, триває підготовка до нового раунду переговорів між американською та російською делегаціями. Очікується, що наступна зустріч може відбутися найближчим часом, імовірно, в одній із країн Перської затоки.

Саме в Саудівській Аравії відбувся перший раунд консультацій між держсекретарем США Марко Рубіо та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За інформацією CNN, найближчими тижнями там можуть відбутися нові зустрічі.

Вигода для Трампа

Представник Кремля з економічних питань Кирило Дмитрієв вже натякнув, що потенційна співпраця США та Росії передбачає "енергетичні угоди". Серед пропозицій РФ – залучення американських інвесторів до відновлення проєкту газопроводу "Північний потік-2", який заморозили через російське вторгнення в Україну.

Попри ризики, з економічної точки зору, для США така співпраця має очевидні вигоди. Росія посідає четверте місце у світі за запасами корисних копалин, і, як зазначили у виданні "це явно подобається меркантильному президенту Трампу", який відомий своїм прагненням до вигідних угод.

Однак, як зауважили у CNN, нинішні процеси виходять за межі суто бізнес-інтересів — вони можуть означати "фундаментальне перезавантаження відносин" між США та Росією.

"Так міцно обіймаючи Кремль, адміністрація Трампа ризикує відвернутися від союзників, залишаючи Європу з наслідками радикального розвороту у світовій політиці Вашингтона", - йдеться у виданні.

У Кремлі, своєю чергою, уважно спостерігають за розвитком подій. Як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, "новий підхід адміністрації США до зовнішньої політики багато в чому збігається з російським баченням глобального порядку".

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі
Дональд Трамп / Інфогарфіка: Главред

Чому Трамп обирає Кремль

Західні аналітики намагаються знайти відповідь на ключове питання: чому президент США робить ставку на співпрацю з Росією, ігноруючи традиційних партнерів. Версії про "проросійську змову" Білого дому чи особисту зацікавленість Трампа у зв’язках із Кремлем видаються недостатньо аргументованими.

Одна з можливих причин – стратегічний розрахунок Вашингтона. Деякі оглядачі припускають, що Білий дім розглядає Росію як потенційного союзника у протистоянні з Китаєм і прагне послабити її зв’язки з Пекіном. Однак навіть це пояснення виглядає непереконливо, зазначають журналісти.

Незалежно від мотивів, процес уже запущено. У CNN підсували, що зазвичай напружені, якщо не відверто ворожі, російсько-американські відносини входять у нову, "радикальну фазу".

Позиція США після суперечки з Зеленським - останні новини

Нагадаємо, у CNN стверджують, що перепалка між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була спланована, щоб дискредитувати українського лідера та добитися його усунення. Радник Трампа Майк Волтц відкрито заявив, що Білий дім прагне відставки Зеленського, бо хоче домовлятися і з Києвом, і з Москвою.

Водночас адміністрація Трампа нібито готова відновити контакти з Україною, коли Київ погодиться на мир, заявив держсекретар Марко Рубіо в ефірі ABC News. Він зазначив, що після конфлікту Зеленського з Трампом і Венсом жодних контактів з Києвом не було.

Як повідомляв Главред, міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Сполучені Штати можуть припинити фінансову підтримку України, якщо Київ не покаже "прагнення до миру". В інтерв'ю Fox News він звинуватив українську делегацію у відсутності мирних ініціатив та заявив, що Дональд Трамп прагне завершити війну, балансуючи між Зеленським і Путіним.

Читайте також:

Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін зустріч Путіна і Трампа
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну: що він хоче зробити

Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну: що він хоче зробити

10:04Світ
РФ готує "дронову армаду": в ГУР попередили про загрозу атак 500 БпЛА по Україні

РФ готує "дронову армаду": в ГУР попередили про загрозу атак 500 БпЛА по Україні

09:57Війна
Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

08:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Розлучення Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: хто і коли подав до суду

Розлучення Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: хто і коли подав до суду

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 березня: Терезам час діяти, Рибам - прозріння

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 березня: Терезам час діяти, Рибам - прозріння

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 березня: Левам - угода, Терезам - раптові зміни

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 березня: Левам - угода, Терезам - раптові зміни

Гороскоп на завтра 3 березня: Терезам - божевільний день, Водоліям - прибуток

Гороскоп на завтра 3 березня: Терезам - божевільний день, Водоліям - прибуток

Останні новини

10:26

Гороскоп на завтра 4 березня: Ракам - надзвичайна сила, Скорпіонам - сюрприз

10:10

"Краще, ніж у неї": Усик затьмарив Дорофєєву запальним танцем на сцені

10:04

Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну: що він хоче зробити

09:57

РФ готує "дронову армаду": в ГУР попередили про загрозу атак 500 БпЛА по Україні

09:30

Переможці премії Оскар-2025 - повний список

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:30

Лондонський саміт: пошук компромісів і український інтересПогляд

09:24

Великий піст 2025: що не можна робити до Великодня

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 березня (оновлюється)

09:08

Просунулися від 600 м до 2,4 км: ЗС РФ відбили позиції під Курськом і Покровськом

Реклама
08:47

Карта Deep State онлайн за 3 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

08:05

"Ти дивись, що коїться": Максим Галкін вразив підтримкою Володимира Зеленського

07:49

"За 3 секунди розгорілося": дрони атакували НПЗ в Уфі, спалахнула пожежаВідео

07:15

Де три відмінності між качками: лише "геній головоломок" відповість за 12 секунд

07:00

Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США - Зеленський

06:27

Якщо гарант безпеки не хоче виконувати свої обіцянкиПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 6 секунд знайти цифру 23

05:00

Містика, та й годі: знайдіть привида серед людей за 5 секунд

03:05

Експерти закликали вставляти сірники в грунт у березні: для чого це потрібно

02:28

Бої розгоряться з новою силою: названо ймовірні терміни завершення війниВідео

Реклама
01:30

Нескінченність не межа: Кеті Перрі та наречена Джеффа Безоса вирушать у космос

01:19

До угоди про припинення війни ще дуже далеко - Зеленський

01:01

Саміт в Лондоні: Марон та Стармер пропонують Україні перемир'я на місяць

00:12

"Мене можна обміняти": Зеленський висловився про свою відставку

02 березня, неділя
23:47

Підсумки саміту у Лондоні: яким має бути перемир'я з РФФото

22:16

Що робитимуть миротворці, якщо РФ нападе знову: названо прогнозВідео

21:57

1,6 млрд фунтів від Великоританії: що відомо про одну з найбільших угод в історії України

21:08

Хто такий Містер Венс або Як "PayPal мафія" зірвала угоду в Овальному кабінетіПогляд

20:57

"Тоді так сталося": популярна співачка зробила зізнання про розлучення

20:54

"Треба готуватися до найгіршого": у ЄС закликали до термінового переозброєння

20:36

Україну накриває раптове потепління: коли регіони накриє 15-градусна спека

20:02

У Трампа є три можливих сценарії заразПогляд

19:54

У США вибухнули ультиматумом Україні та назвали мету Трампа

19:52

"Хто ти без тата?": Олена Мозгова категорично відповіла хейтерам

19:30

ЗСУ пішли вперед на фронті та саміт в Лондоні: головні новини України (дайджест)

19:27

Кір Стармер зробив ряд важливих заяв після саміту у Лондоні: деталіФото

19:19

У Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського: яка ціль

18:56

Перепалка Трампа і Зеленського: Трамп назвав умову для контактів з Україною

18:53

"Боятися треба": батько покійного Тімми жорстко підколов "згорьовану" Сєдокову

18:21

Зустріч Зеленського та Мелоні: про що домовилися Україна та ІталіяВідео

Реклама
17:56

У Трампа звинуватили Зеленського у спробі "зриву мирного процесу"

17:45

Гороскоп на завтра 3 березня: Терезам - божевільний день, Водоліям - прибуток

17:42

"Україні потрібен лідер": у Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського"

17:33

"Моя кохана": Галкін не зміг стримати ніжні почуття до Пугачової на публіці

16:52

У Лондоні розпочався європейський саміт: перші подробиціФотоВідео

16:38

Військова допомога Україні від Європи: Коваленко зробив заявуВідео

16:35

Загадка для людей із гострим зором: де 3 відмінності між левами

16:30

Рим і Лондон готові стати "мостом" між США та Україною - Мелоні

16:24

Почнуться серйозні проблеми, названо терміни: скільки ще зможе воювати РосіяВідео

16:16

Святослав Вакарчук зізнався, чому Океан Ельзи ніколи не поїде на Євробачення

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти