Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Економічна вигода від співпраці з РФ приваблює Трампа, але може спричинити розворот багаторічної політики Вашингтона від Європи.

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Конфлікт у Білому домі може наблизити зустріч Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

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Суперечка між Трампом і Зеленським може прискорити зустріч президента США з Путіним

РФ сподівається, що діалог із США відсуне питання війни в Україні на другий план

Відносини США та Росії переходять у "радикальну фазу"

Політична напруга між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським може пришвидшити зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. В адміністрації Трампа обговорення щодо можливої зустрічі з лідером РФ тривають "за зачиненими дверима". Про це пише CNN.

Водночас у Москві зростає впевненість, що напруженість між США та Україною може змінити порядок денний переговорів із Заходом. Відновлення діалогу між Вашингтоном і Кремлем, на думку російських посадовців, потенційно відсуне питання війни в Україні на другий план, натомість ключовими можуть стати економічні угоди між Росією та США.

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За інформацією джерел видання, триває підготовка до нового раунду переговорів між американською та російською делегаціями. Очікується, що наступна зустріч може відбутися найближчим часом, імовірно, в одній із країн Перської затоки.

Саме в Саудівській Аравії відбувся перший раунд консультацій між держсекретарем США Марко Рубіо та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За інформацією CNN, найближчими тижнями там можуть відбутися нові зустрічі.

Вигода для Трампа

Представник Кремля з економічних питань Кирило Дмитрієв вже натякнув, що потенційна співпраця США та Росії передбачає "енергетичні угоди". Серед пропозицій РФ – залучення американських інвесторів до відновлення проєкту газопроводу "Північний потік-2", який заморозили через російське вторгнення в Україну.

Попри ризики, з економічної точки зору, для США така співпраця має очевидні вигоди. Росія посідає четверте місце у світі за запасами корисних копалин, і, як зазначили у виданні "це явно подобається меркантильному президенту Трампу", який відомий своїм прагненням до вигідних угод.

Однак, як зауважили у CNN, нинішні процеси виходять за межі суто бізнес-інтересів — вони можуть означати "фундаментальне перезавантаження відносин" між США та Росією.

"Так міцно обіймаючи Кремль, адміністрація Трампа ризикує відвернутися від союзників, залишаючи Європу з наслідками радикального розвороту у світовій політиці Вашингтона", - йдеться у виданні.

У Кремлі, своєю чергою, уважно спостерігають за розвитком подій. Як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, "новий підхід адміністрації США до зовнішньої політики багато в чому збігається з російським баченням глобального порядку".

Дональд Трамп / Інфогарфіка: Главред

Чому Трамп обирає Кремль

Західні аналітики намагаються знайти відповідь на ключове питання: чому президент США робить ставку на співпрацю з Росією, ігноруючи традиційних партнерів. Версії про "проросійську змову" Білого дому чи особисту зацікавленість Трампа у зв’язках із Кремлем видаються недостатньо аргументованими.

Одна з можливих причин – стратегічний розрахунок Вашингтона. Деякі оглядачі припускають, що Білий дім розглядає Росію як потенційного союзника у протистоянні з Китаєм і прагне послабити її зв’язки з Пекіном. Однак навіть це пояснення виглядає непереконливо, зазначають журналісти.

Незалежно від мотивів, процес уже запущено. У CNN підсували, що зазвичай напружені, якщо не відверто ворожі, російсько-американські відносини входять у нову, "радикальну фазу".

Позиція США після суперечки з Зеленським - останні новини

Нагадаємо, у CNN стверджують, що перепалка між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була спланована, щоб дискредитувати українського лідера та добитися його усунення. Радник Трампа Майк Волтц відкрито заявив, що Білий дім прагне відставки Зеленського, бо хоче домовлятися і з Києвом, і з Москвою.

Водночас адміністрація Трампа нібито готова відновити контакти з Україною, коли Київ погодиться на мир, заявив держсекретар Марко Рубіо в ефірі ABC News. Він зазначив, що після конфлікту Зеленського з Трампом і Венсом жодних контактів з Києвом не було.

Як повідомляв Главред, міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Сполучені Штати можуть припинити фінансову підтримку України, якщо Київ не покаже "прагнення до миру". В інтерв'ю Fox News він звинуватив українську делегацію у відсутності мирних ініціатив та заявив, що Дональд Трамп прагне завершити війну, балансуючи між Зеленським і Путіним.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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