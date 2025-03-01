На Київ тиснутимуть: Bloomberg пише, що США не зупинять спроби припинити війну

Після сварки з Зеленським Трамп змінює політику щодо війни в Україні.

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США більше не підтримуватимуть Україну безумовно / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, facebook/DonaldTrump

Головне з матеріалу Bloomberg:

США змінюють стратегію щодо України

Вашингтон може переглянути фінансову допомогу

Адміністрація Трампа шукає новий шлях завершення війни

Адміністрація Дональда Трампа продовжить спроби завершити війну в Україні, але після конфлікту між Трампом і Зеленським у Білому домі США, ймовірно, уникатимуть прямих контактів з українським президентом. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, радник Трампа заявив, що Вашингтон занадто багато інвестував у зусилля з припинення війни, щоб просто відмовитися від них. Проте, замість діалогу, США можуть посилити тиск на Київ.

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Експерти вважають, що сварка між лідерами матиме наслідки, зокрема можливий аудит американської допомоги Україні.

Деякі радники Трампа вважають, що попередня політика Байдена сформувала у Києва завищені очікування щодо подальшого фінансування.

На цьому тлі в Європі занепокоєні можливими наслідками. Один із чиновників заявив, що Трамп фактично "продав Україну", а інші назвали ситуацію в Овальному кабінеті політичною пасткою.

Що чекатиме на Україну після сварки в США - останні новини

Як повідомляв Главред, у ЦПД анонсували термінові заходи після напруженої дискусії в США. За словами Коваленка, в України зараз є достатньо ресурсів, щоб далі продовжувати боротьбу.

Водночас видання Financial Times повідомило, скільки місяців Україна зможе воювати без допомоги США. Зазначається, що втрата американської техніки буде "значною, але не критичною".

А от за даними WSJ, Путін може використати конфлікт Зеленського і Трампа як козир. Видання стверджує, що глава Кремля може скористатися цією ситуацією, щоб у черговий раз звинуватити Україну в тому, що вона не хоче мирного врегулювання війни

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Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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