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Скандал з Кличком не вщухає: Арахамія дав меру тиждень на "усунення помилок"

27 листопада 2022, 23:04

Давид Арахамія заявив, що "доповіді влади міста не збігаються зі словами жителів столиці".

Давид Арахамія, Віталій Кличко
Арахамія дав тиждень на те, щоб Кличко розібрався з Пунктами незламності / колаж фото скріншот, Фото facebook.com/david.braun

Володимир Зеленський звинуватив київську владу у тому, що далеко не всі "Пункти незламності" працюють і укомплектовані всім необхідним. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав Віталію Кличку тиждень на "виправлення помилок". Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Доповіді влади міста сильно відрізняються від того, що говорять люди і публікують ЗМІ. Ми вирішили перевірити все самі. З однією метою - виправити ситуацію. Все інше нас не цікавить ... Тому у мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки, і ми разом з міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій", - написав Арахамія.

Наїзд Зеленського на Кличка

25 листопада у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський звинуватив столичну владу у неналежному забезпеченні "пунктів незламності", де люди могли б погрітися і зарядити техніку в умовах блекаута.

"По всій країні розгорнуті "Пункти незламності". Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами ще, м’яко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту", - заявив президент.

Що відповів Кличко

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що всі 430 пунктів працюють і закликав владу не маніпулювати. Він зазначив, що особисто перевірять всі пункти і додав, що маніпулювати намагаються "народні депутати від партії влади".

"Маніпулювати не треба! Оскільки дивним виглядає: коли вчора я їздив, перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені кажуть, що всі пункти, де вони побували, відкриті і добре працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото. Це виглядає, м'яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів. Сьогодні, як ніколи, всі повинні об'єднуватися і працювати спільно, а починаються якісь політичні танці", - сказав Віталій Кличко.

Пункти незламності: що це

Згідно з офіційними повідомленнями, по Україні розгорнули майже чотири тисячі "Пунктів незламності". Під час блекаутів у них можна обігрітися, підзарядити телефони, отримати доступ до інтернету, попити та поїсти гарячого.

Переглянути адресу найближчого до вас "Пункту незламності" можна за посиланням: nezlamnist.gov.ua. Згідно з картою на сайті, здебільшого пункти відкривають у школах, дитсадках і заправках.

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