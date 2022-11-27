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До весни ЗСУ здобудуть нову перемогу: РФ розуміє свою поразку і торгується за ціну - Арестович

27 листопада 2022, 22:11

Кремль все навесні може стикнутися з серйозними політичними та економічними проблемами.

Владимир Путин, Алексей Арестович
В РФ зрозуміли, що вони скоро програють / Колаж фото сайт Кремля, скріншот

До весни ЗСУ здобудуть ще одну перемогу. Росія, яка розв'язала криваву війну проти України, вже розуміє, що скоро повністю програє у цій війні. Тепер Кремль просто намагається поторгуватися за ціну цієї поразки. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

РФ продовжує атакувати, бо сподівається захопити якісь нові території.

"Зараз фаза, коли Путін і Лавров торгуються за ціну поразки. Вони розуміють, що програли, але хочуть звести це... У них у найгарячіших романтиків є надія на перемогу - утримання Донецька, Луганська, Криму і, можливо, частково Запоріжжя. А у найбільш тверезих... Вони вже торгуються за ціну поразки. Зняти санкції, особиста недоторканність, хоч якісь територіальні поступки, хоч що-небудь", - сказав Арестович.

Ситуація для РФ значно погіршиться в економічному та політичному планах. На Росію чекає політична ізоляція та нафтові санкції.

"Іранська зброя, спроби просадити нам енергосистему, щоб ми дружно здалися... Вони до лютого-березня проваляться. За цей час ситуація погіршиться дуже сильно в економічному сенсі, політична ізоляція, нафтові санкції. Тоді вони вже будуть торгуватися за ціну капітуляції", - додав Арестович.

Коли українські військові підійдуть до Криму, то це означатиме початок повернення півострова.

"Підхід українських збройних сил до воріт Криму означає знесений Кримський міст, який неможливо експлуатувати. Постачання піде по кораблях. Але це означає, що до будь-якого корабля або літака, які спробують туди сунутися будуть діставати українські ракети", - сказав Арестович.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 14 листопада під час свого візиту до звільненого від російської окупації Херсона сказав, що Україна не вірить заявам Росії про нібито "переговори". Київ має намір продовжувати операцію з деокупації своїх територій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також зазначив, що контрнаступ армії України триватиме і взимку. Він пояснив, що якщо наступ ЗСУ сповільниться, західний світ може втомитися від війни. Ситуацією скористається країна-окупант РФ і просуватиме переговори на своїх умовах. Тому Україна має намір наступати.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Арестович
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