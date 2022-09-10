Чи може Путін змусити Лукашенка атакувати Україну: Резніков оцінив ймовірність сценарію

Білоруси не хочуть воювати з Україною, і режим Лукашенко це бачить - Резніков / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Президент Росії Володимир Путін може змусити главу Білорусі Олександра Лукашенка безпосередньо підключити свою армію до війни проти України. Однак майже сім місяців бойових дій показують, що білоруси воювати не прагнуть. У Мінську ситуацію розуміють. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що Путін, ймовірно, може спробувати змусити Лукашенка вступити у війну Росії проти України. Москва провела фактичний аншлюс Білорусі.

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Однак за 7 місяців Мінськ так і не вступив у війну, оскільки білоруси воювати не хочуть, а керівництво республіки це бачить.

"Спробувати змусити - може. Аншлюс Білорусі фактично відбувся. Але мої спостереження за вже майже сім місяців свідчать про те, що немає гарячого бажання білорусів воювати в Україні, це зчитується керівництвом Білорусі", - підкреслив Олексій Резніков.

Раніше Лукашенко заявив, що він підтримує Росію у війні з Україною. За словами глави РБ, Мінськ, мовляв, вірить в "демілітаризацію" української держави і боїться нібито розміщення Північноатлантичним альянсом ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів Лукашенку, який сказав про нібито конфлікт між Зеленським і військовими. Подоляк підкреслив, що Лукашенко бреше з метою дестабілізації ситуації в Україні.

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