Відносини України та Китаю - не справа Кремля: у Путіна зробили заяву щодо формули миру Зеленського

Представники Москви і Пекіна обговорювали так званий "мирний план", в якому Китай виклав свою позицію щодо війни Росії проти України, відзначили в Кремлі.

Москва і Пекін не обговорювали формулу Зеленського - Кремль / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Китай наразі не відповів на пропозицію України приєднатися до мирного плану Києва щодо завершення війни. Це питання стосується двосторонніх українсько-китайських відносин. Москва обговорювала з Пекіном тільки його так званий "мирний план", проте сторони не говорили про формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це заявив представник кремлівської директорської Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РБК, речник директора-країни агресора Росії розповів про те, що відсутність відповіді КНР на пропозицію України приєднатися до українського мирного плану – це справа Києва та Пекіна.

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"Питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм і Україною", - сказав Пєсков.

Також рупор кремлівської директорської додав, що на зустрічі китайської та російської делегація не обговорювали формулу миру Києва. Сторони говорили тільки про нібито "мирний план" Китаю.

"Ні, український мирний план не обговорювався, був обмін думками щодо положень, які містить Китайський "мирний план", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Формула миру України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у грудні минулого року на зустрічі з послами G7 представив формулу миру України, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Формула включає виведення окупаційних військ Росії з території України, звільнення всіх полонених і депортованих і покарання Росії за військові злочини.

Пізніше президент Зеленський провів телефонні перемовини з главою Білого дому Джо Байденом, який запевнив українського гаранта у підтримці української формули миру.

"Був радий відчути в розмові, що наша формула миру сприймається позитивно. І це додає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцніше гарантії безпеки України і всіх в Європі", - сказав тоді гарант.

Генеральна Асамблея ООН 23 лютого підтримала формулу миру Зеленського. За неї проголосувала 141 держава. Проти виступили агресор Росія, соагресор Білорусь, Сирія, КНДР та інші сателіти Кремля.

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