"Нам потрібен чіткий і відкритий план": глава ОП Єрмак презентував послам G7 українську формулу миру

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.
Ця ініціатива раніше була представлена Зеленським під час онлайн-виступу на саміті G20 на Балі в листопаді, йдеться на сайті глави держави.
"На переконання Президента, ми потребуємо чіткого відкритого плану миру", – сказав Єрмак.
Він детально поінформував дипломатів про пункти, з яких складається план, і підкреслив, що Україна просуває формулу миру на всіх міжнародних зустрічах, круглих столах і пояснює, яким має бути справедливе закінчення російської війни Росії проти України.
Як підкреслив глава ОПУ, українська формула миру побудована таким чином, щоб закінчити війну і унеможливити повторення агресії, захоплення територій, а також ядерний, продовольчий шантаж і нанесення шкоди екології.
Також Єрмак звернув увагу, що напрацювання такого документа важливе для подолання російського наративу, особливо поширеного в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, що нібито РФ готова до переговорів і закінчення війни, а Україна - відмовляється.
Керівник ОПУ заявив, що Україна розраховує на підтримку формули миру країнами учасницями G7 і пропонує державам стати лідерами з виконання тих чи інших її пунктів.
"Крім того, ми ініціюємо запуск дипломатичного процесу для роботи над впровадженням формули. Першим практичним кроком може стати зустріч лідерів, щоби продемонструвати єдність у прагненні до миру", - сказав Єрмак.
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Виступ Володимира Зеленського на саміті Великої двадцятки
15 листопада президент України назвав умови припинення війни.
"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він на саміті G-20.
Також Зеленський опублікував розширений список умов закінчення війни:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, переговори з Україною Росії потрібні для перепочинку на фронті. Але Київ і Москва далекі від такої угоди. Тож Кремль проводить інформаційну кампанію, щоб посилити розкол між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ як строну, яка не бажає розмовляти.
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