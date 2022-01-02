УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У МОЗ спрогнозували, чи буде локдаун в Україні через Омікрон

2 січня 2022, 11:55

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив - зараз, конкретно, на даний момент неможливо спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися.

Омікрон
У МОЗ спрогнозували, чи буде локдаун в Україні через Омікрон / Reuters

Головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон". Але, каже чиновник, на даний момент таке питання не обговорюється, повідомляє портал "Суспільне".

За його словами, "Омікрон" може призводити до непередбачуваних наслідків.

"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно залежно від розвитку ситуації можливо все", - заявив Кузін

Головний санітарний лікар зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості.

"Але локдаунів поки не очікуємо", - зазначив Кузін.

Реклама

читайте такожОмікрон може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміолог дала прогноз для України

Нагадаємо, на даний момент штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон швидше за все присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

viber
коронавірус новини України Ігор Кузін локдаун омікрон
Зараз ви переглядаєте новину «У МОЗ спрогнозували, чи буде локдаун в Україні через Омікрон». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимНайсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірним Кольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіакуКольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіаку Гороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари доліГороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари долі Кохання, приголомшливий успіх і переродження: Таро прогноз для Дів на 2022 рікКохання, приголомшливий успіх і переродження: Таро прогноз для Дів на 2022 рік Зеленський відповів на петицію про право відмовлятися від COVID-вакцинаціїЗеленський відповів на петицію про право відмовлятися від COVID-вакцинації
13:07

Скільки українців думають позитивно і чекають, що 2022 рік буде краще 2021-го - відповідь соціологів

13:00

Гороскоп на завтра, 3 січня 2022: Близнюкам - ризик, Левам - витрати, Терезам - віщі сниВідео

12:33

Ні виїхати, ні приїхати: окупанти заблокували більшість КПВВ на ДонбасіВідео

12:11

Українці назвали Тищенка і Ківу головним розчаруванням року - свіже опитування

12:10

Трагічна ДТП у Луцьку: померла жінка, яку підліток збив на переходіВідео

Реклама
11:55

У МОЗ спрогнозували, чи буде локдаун в Україні через Омікрон

11:47

Ізраїль засудив марш на честь дня народження Степана БандериВідео

11:25

Ціни на газ у січні піднялися: скільки українцям доведеться витрачати на "блакитне паливо"

11:25

Коли Хрещення 2022: дата, заборони і традиції дня

10:46

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 2 січняВідео

10:31

Тяга їсти шоколад і пити каву закладена в людському ДНК - коментар вчених

10:25

Наприкінці січня в Україні почнеться збільшення захворюваності на COVID-19 через Омікрон - МОЗВідео

10:01

Померла режисер легендарних мультфільмів "Лунтік" і "Смішарики"

09:55

Гороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президента

09:42

У моду на весну-літо 2022 входять приголомшливі джинси, здатні перетворити життя на суцільне святоФотоВідео

09:23

"Нічого про Україну без України": сьогодні Зеленський поговорить з БайденомВідео

08:52

Від тепла до морозів -13: в Україні з 2-4 січня буде різко мінлива погода

08:48

Загроза "великої війни": чи піде Росія в наступ на Україну в 2022 році

08:36

Японські вчені створюють вакцину проти COVID-19, яка дає захист на все життяВідео

08:09

Гороскоп на сьогодні, 2 січня 2022: Овнам – небезпечні спокуси, Близнюкам – витрати, Скорпіонам-пліткиВідео

Реклама
07:42

Кузін пояснив, чим відрізняється додаткова доза вакцини проти COVID-19 від бустерноїВідео

06:55

Наступ скасовується – Росії нічим воюватиПогляд

05:23

Леся Нікітюк у прозорому корсеті спокусила стрункими формами

05:05

Як очистити кухню від жиру та прибрати жирні плями: 3 рецепти дієвих засобів

04:35

Де і як в побуті використовувати соду: 5 найбільш корисних хитрощів

03:26

В Україні змінився вік виходу на пенсію: кому потрібно купувати стаж

02:54

Яку кашу найкорисніше їсти на сніданок - відповідь дієтолога

02:27

Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиВідео

02:02

Перетворилися на сміття: в Одесі продавці викинули посеред вулиці сотні ялинок

01:55

Гороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари доліВідео

01:04

Новорічне диво: у Луцьку дитина з'явилася на світ під пологовим будинком

00:51

Омікрон менше інших штамів COVID-19 б'є по легенях - вчені

01 січня, субота
23:56

Україна закрила доступ російських суден у внутрішні водні шляхи

23:21

Дочка Полякової здивувала пристрасним фото з бойфрендом

22:56

Який салат слід викинути в перший же день нового року: відповідь фахівця

22:39

У ВООЗ назвали головну умову для подолання пандемії коронавірусуВідео

22:20

У Дніпрі під час ДТП автівка із однорічним малюком перекинулася на дах

22:08

В Україні подорожчали біометричні документи: вартість оформлення

21:41

На Рівненщині чоловік втік з-під домашнього арешту та побив поліцейських

21:34

Трагедія на Закарпатті: у новорічну ніч трактор переїхав чоловіка

Реклама
21:09

Росія різко обрубала транзит газу через Україну до СловаччиниВідео

21:00

У єгипетській Хургаді випав сніг з градомВідео

20:50

З нового року в Україні збільшився прожитковий мінімум

20:43

У Польщі петарда пошкодила око 25-річному українцю

20:09

У Казахстані люди радісно селфилися на фоні палаючої новорічної ялинки

19:46

Померла легендарна актриса Голлівуду

19:39

Летальна оборона і військова співпраця: на Україну очікує нова допомога від СШАВідео

19:24

День народження Степана Бандери: у Києві відбулася смолоскипна ходаВідео

19:08

В Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напоїВідео

18:51

У житловому будинку на Прикарпатті пролунав потужний вибух, є потерпілий

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти