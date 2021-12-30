Омікрон може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміолог дала прогноз для України

Коронавірус / Фото Reuters

Новий штам Омікрон поширюється з неймовірною швидкістю. Крім того, Омікрон вже зафіксований в Україні.

За словами епідеміолога Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерини Сояк, Омікрон може викликати нову хвилю епідемії.

"Омікрон вже зафіксували в Україні і нічого тут непередбачуваного немає, оскільки штам дуже швидко поширюється, кордони у нас не закриті, люди їздять, спілкуються. У будь-якому випадку, ризики привезти-вивезти цей штам з країни однозначно є. Тому на сьогоднішній день його вже зафіксував Центр громадського здоров'я. Відповідно, можемо зробити висновок, що штам в Україні є, а ось в якій кількості, ми поки точно не знаємо. Мені здається, що домінує Дельта, але не виключено, що ми отримаємо наступну хвилю, викликану Омікроном", - зазначає медик, передає ТСН.

Сояк також пояснила, чи може Омікрон витіснити Дельту.

"Звичайно, чисто теоретично Омікрон може витіснити Дельту і навіть повинен її витіснити. Оскільки та активна прошарок населення, яка спілкується, знаходиться в громадських місцях, офісах і так далі, вже перехворіла штамом Дельта або хворіє зараз. І у всіх нових випадках, звичайно, буде переважати штам Омікрон, якщо він у нас викличе спалах. І я думаю, що немає приводу цьому спалаху не бути. Наші карантинні заходи не сильно відслідковуються і контролюються. Рівень вакцинації досить низький. Тому є всі шанси отримати ще одне серйозне зростання захворюваності, пов'язане тепер з Омікроном", - підсумувала вона.

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Раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, у чому особливість перебігу штаму коронавірусу Омікрон.

Заслужений лікар України зазначила, що новий штам небезпечний і для вакцинованих людей, у тому числі тих, у кого в організмі багато антитіл. Також почастішали випадки повторного зараження COVID-19.

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