Зброю Газпрому проти Європи Північний потік-2 "забули" в тексті нової коаліції у Німеччині

Німеччина готується до переходу на альтернативну енергетику, але не збирається блокувати Північний потік-2 / Reuters

У тексті угоди, підписаної в рамках створення нового уряду Німеччини, забули про російський газопровід Північний потік-2. Учасники коаліційного договору вважають газ незамінним ресурсом у перехідний період, однак готові посилити застосування відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на текст коаліційної угоди, підписаної переможцем виборів у Бундестаг Соціал-демократичною партією, Вільними демократами і Партією зелених. Зазначається, що питання газопроводу ПП-2 в тексті документа не згадано.читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

Водночас політичні сили вважають природний газ незамінним джерелом енергії на період, який триватиме до переходу на альтернативні джерела енергетики.

"Природний газ незамінний для перехідного періоду", - зазначено в угоді.

Втім, в коаліційному договорі також йдеться про те, що партії планують прискорити роботу над практикою застосування відновлюваних джерел енергії.

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"Ми прискорюємо масове розширення відновлюваних джерел енергії та будівництво модернізованих газових електростанцій, щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію протягом наступних декількох років за конкурентними цінами. Газові електростанції, необхідні для забезпечення безпеки постачань через відновлювані джерела енергії, повинні бути побудовані таким чином, щоб їх можна було перевести на кліматично нейтральні гази", - підкреслюється в тексті.

Новий уряд Німеччини

Низка німецьких і зарубіжних ЗМІ в середу, 24 листопада, повідомили про те, що Соціал-демократична партія Німеччини, яка здобула перемогу на виборах в Бундестаг, а також Партія зелених і Вільні демократи підписали угоду про коаліцію. Згідно з домовленостями, новим канцлером стане лідер СДПН Олаф Шольц. Партія Ангели Меркель Християнсько-Демократичний союз йде в опозицію.

Союз 90/Зелені (Партія зелених), яка підтримує Україну і виступає проти газопроводу Північний потік-2, отримає низку серйозних постів в уряді – міністерство закордонних справ, економіки, сільського господарства, навколишнього середовища і у справах сім'ї.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна вітає нову коаліційну угоду, в якій зафіксовані питання повернення окупованих Криму і Донбасу під політичний контроль Києва і розвиток енергетичного партнерства Німеччини і України. Однак українська держава закликає Берлін продемонструвати більш жорстку позицію в процесі сертифікації Північного потоку-2.