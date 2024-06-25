Ордери на арешт Шойгу і Герасимова за злочини в Україні: гучне рішення МКС

Рішення ухвалено у зв'язку зі скоєними військовими злочинами окупантів в Україні.

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МКС видав ордери на арешт Сергія Шойгу і Валерія Герасимова / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, sputnik.by, mil.ru

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Рішення ухвалено у зв'язку зі скоєними воєнними злочинами в Україні - атаки на енергооб'єкти, повідомляється на сайті МКС у вівторок.

У тексті повідомлення МКС, розміщеному на сайті суду у вівторок, зазначено, що Шойгу і Герасимов "імовірно несуть відповідальність за воєнний злочин, який полягає в нанесенні ударів по цивільних об'єктах... і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам".

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Хто такий Валерій Герасимов Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року. Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року. Перебуває під санкціями у ЄС, Канади та України, пише Вікіпедія.

Реакція Офісу президента

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, заявив, що вони несуть індивідуальну відповідальність за агресію проти України.

"Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Ордери стосуються міжнародних злочинів, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. Це напади на цивільні об'єкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям і об'єктам, а також злочини проти людяності", - написав Єрмак у Теlegram.

Як він підкреслив, Шойгу і Герасимов несуть індивідуальну відповідальність. "Важливе рішення. Усі відповідатимуть за зло", - зазначив він.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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