УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ордери на арешт Шойгу і Герасимова за злочини в Україні: гучне рішення МКС

Олексій Тесля
25 червня 2024, 14:27
196
Рішення ухвалено у зв'язку зі скоєними військовими злочинами окупантів в Україні.
Шойгу, Герасимов
МКС видав ордери на арешт Сергія Шойгу і Валерія Герасимова / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, sputnik.by, mil.ru

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Рішення ухвалено у зв'язку зі скоєними воєнними злочинами в Україні - атаки на енергооб'єкти, повідомляється на сайті МКС у вівторок.

У тексті повідомлення МКС, розміщеному на сайті суду у вівторок, зазначено, що Шойгу і Герасимов "імовірно несуть відповідальність за воєнний злочин, який полягає в нанесенні ударів по цивільних об'єктах... і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам".

відео дня

Хто такий Валерій Герасимов

Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року.

Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року.

Перебуває під санкціями у ЄС, Канади та України, пише Вікіпедія.

Реакція Офісу президента

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, заявив, що вони несуть індивідуальну відповідальність за агресію проти України.

"Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Ордери стосуються міжнародних злочинів, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. Це напади на цивільні об'єкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям і об'єктам, а також злочини проти людяності", - написав Єрмак у Теlegram.

Як він підкреслив, Шойгу і Герасимов несуть індивідуальну відповідальність. "Важливе рішення. Усі відповідатимуть за зло", - зазначив він.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

Читайте ще:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Міжнародний кримінальний суд Сергій Шойгу Андрій Єрмак війна Росії та України Валерій Герасимов
Реклама

Головне за день

Тищенку обирають "запобіжний": той у суді розповідає про "каравани" і "каштани"

Тищенку обирають "запобіжний": той у суді розповідає про "каравани" і "каштани"

15:53 Україна
Яка погода буде в Україні у липні 2024: вдарить вища за норму температура

Яка погода буде в Україні у липні 2024: вдарить вища за норму температура

15:45 Синоптик
У Сил оборони є успіхи: боєць Нацгвардії назвав напрямок на Харківщині

У Сил оборони є успіхи: боєць Нацгвардії назвав напрямок на Харківщині

15:26 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Уже ніколи не станцює : на фронті загинув відомий український хореограф 9582

"Уже ніколи не станцює": на фронті загинув відомий український хореограф

РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни 8675

РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни

Як відмити кришку унітазу від жовтих плям - більше не з'являться 3064

Як відмити кришку унітазу від жовтих плям - більше не з'являться

По всій РФ: 103 тисячі росіян повстали проти путініста Філіпа Кіркорова 2807

По всій РФ: 103 тисячі росіян повстали проти путініста Філіпа Кіркорова

Останні новини

16:17

Втратите найцінніше: кого не можна лаяти 26 червня - прикмети

16:10

Чому українцям почали частіше вимикати світло: в Міненерго шокували заявою

16:04

Експерти визначили найкращий час доби для поливу рослин, щоб не погубити їх

15:59

На яку допомогу мають право переселенці: куди звернутися і які суми

15:53

Тищенку обирають "запобіжний": той у суді розповідає про "каравани" і "каштани"

Україна не зупиниться, доки не вийде на кордони 1991-го року, після 2025-го РФ чекає занепад – ЯгунУкраїна не зупиниться, доки не вийде на кордони 1991-го року, після 2025-го РФ чекає занепад – Ягун
15:52

Окупанти тягнуть до Криму нові ППО: у ВМС розповіли, чим це обернеться для РФ

15:45

Яка погода буде в Україні у липні 2024: вдарить вища за норму температура

15:35

Розгромне рішення: ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні прав людини в Криму

15:26

Новий скандал: Настя Каменських "вляпалася" в неприємності

Реклама
15:26

У Сил оборони є успіхи: боєць Нацгвардії назвав напрямок на Харківщині

15:11

Порошенко очолив список політиків, які піаряться на війні та шкодять країні, - опитування

14:59

Колишня дружина Узєлкова опинилася в лікарні: що сталося

14:55

Сантехнік назвав продукт, який категорично не можна змивати в раковину

14:43

Лише люди з яструбиним зором знайдуть заховану зубну щітку: на пошуки є всього 8 секунд

14:40

Чи можна видаляти волосся в носі: як не доводити ситуацію до проблемиВідео

14:27

Ордери на арешт Шойгу і Герасимова за злочини в Україні: гучне рішення МКС

14:25

Ракети є червоною лінією: Франція може залишити Україну без необхідної допомоги

13:57

Китайський гороскоп на завтра 26 червня: Свині - будьте обережні, Драконам - нова робота

13:52

Оновлення даних в ТЦК: у Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації

13:44

Звичайна тітка: росіяни висміяли Лорак без макіяжу

Реклама
13:38

"Дивна ситуація": український ведучий розніс втікача Олега Винника

13:26

Два "Панцири" злетіли в повітря: у НГУ назвали напрямок потужного удару по РФФото

13:12

Середина місяця буде найгіршим часом: названо головні небезпеки на липень 2024Відео

12:57

Гороскоп на завтра 26 червня: Близнюкам - сильна перевтома, Левам - сюрпризи

12:55

Євро 2024 Україна - Бельгія: анонс вирішального матчу, прогноз букмекерів, де дивитися

12:49

"Нізащо не їжте їх": садівник розповів, чому на городі ростуть гриби

12:30

Росіян накрили "Градом": на півдні ЗСУ знищили 5 човнів РФ і "жирну" ціль

12:21

Змінилося обличчя: як уперше проявилася хвороба Заворотнюк

12:00

Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄСВідео

11:53

План звільнення Донбасу: Черник здивував прогнозом закінчення війни в Україні

11:50

Пам'ять зраджує: розкрито подробиці травм 73-річної сестри Чарльза III

11:34

Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot - El Mundo

11:31

У РФ підірвали польовий склад боєприпасів: у ГУР розкрили деталі спецоперації

11:24

"Бреше": Алсу в коментарях вивела на чисту воду коханку чоловіка

11:22

"Ситуація складається на нашу користь": ЗСУ повертають території Харківщини

11:18

Перерахунок пенсій у червні: хто отримуватиме доплату в 570 грн

11:16

Слідом за Джолі-Піттами: донька Тома Круза відмовилася від його прізвища - ЗМІ

10:57

Окуповувати Крим стане важче: удари ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ - ISW

10:50

Чому влада РФ сама спровокувала стрілянину в ДагестаніПогляд

10:46

Китайський гороскоп на липень 2024: Кроликам - гарний дохід, Зміям - відпочинок

Реклама
10:36

Радники Трампа придумали, як закінчити війну в Україні: у Reuters розкрили деталі

10:35

Продавали землю задешево: на Закарпатті затримали мера Мукачева та голову райадміністрації

10:35

РФ вдарила КАБами по житлових будинках Харкова, є "прильоти" і руйнування

09:55

Список броньованих від мобілізації розширено Кабміном: хто потрапив під рішення

09:52

Гуркіт і вибухи в Бєлгороді: росіяни скаржаться на масовану атаку дронівВідео

09:48

Гороскоп на липень 2024: Ракам - доленосний місяць, Близнюкам - упевненість

09:40

"Було багато брехні": Тетяна Лазарєва розговорилася про зраду ексчоловіка

09:32

Після скандалу в Дніпрі: нардепу Тищенко оголосили про підозру - ДБРФото

09:13

Кортеж Орбана потрапив у ДТП у Німеччині: є жертва

09:00

Руслан Кравченко ініціював кримінальні справи на підрядників за розкрадання коштів на відбудові Київської області

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти