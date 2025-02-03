"Стане Афганістаном Євросоюзу": Орбан зробив провокативну заяву про Україну

Скандальний політик вважає, що на початку повномасштабного вторгнення було простіше досягти припинення вогню.

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Орбан зробив скандальну заяву про майбутнє України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Орбан закликав Україну до мирних переговорів з Росією

Угорський політик назвав великою помилкою те, що в лютому 2022 року Захід надав допомогу Україні

На його думку, на початку повномасштабного вторгнення досягти припинення вогню було простіше

Скандальний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав до мирних переговорів щодо російсько-української війни, інакше, на його думку, Україна може стати "Афганістаном Європейського Союзу". Про це він сказав в інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung.

Орбан переконаний, що надання Заходом військової допомоги Україні у лютому 2022 року - "велика помилка". Він вважає, що треба було негайно ізолювати конфлікт, домогтися припинення вогню та почати переговори.

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"Від самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо повномасштабну війну. Це не було варіантом. Єдиний спосіб допомогти Україні сьогодні – це припинення вогню і мир", – заявив він.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення досягти припинення вогню було значно простіше. Орбан також заперечив заяви про те, що Захід не надав українцям достатньо зброї, через що було втрачено час і людей.

"Жодної зброї було б недостатньо. Захід може виграти цю війну, тільки якщо відправить в Україну своїх солдатів. А ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп", – зазначив угорський прем'єр.

Він також заперечив те, що російський диктатор може не обмежитися захопленими територіями і піде далі.

"Ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна. Немає сенсу спекулювати. Але нам зараз потрібна дипломатія. Європейці вважають, що морально не вести переговори. Це абсурд! Це те, що ви повинні робити на війні! Інакше вона буде продовжуватися на знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", – заявив скандальний премʼєр-міністр Угорщини.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна вже не існує, а Росію потрібно звільнити від санкцій. Він також впевнений, що якби у 2020 році Дональд Трамп залишився б президентом, то тоді не було б українсько-російської війни.

Нещодавно угорський політик вкотре висловився проти швидкого вступу України до ЄС, бо це "розорить угорську економіку". Крім цього, вступ України до НАТО, на думку Орбана, може призвести до прямого зіткнення Альянсу з Росією.

Як писав Главред, Віктор Орбан переконаний, що війна країни-агресора Росії проти України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або знищенням однієї з воюючих сторін. За його словами, після закінчення російської війни проти України, економіка європейських країн, зокрема, й угорська, знову "матимуть великі економічні успіхи".

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Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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