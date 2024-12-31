Скарбничка Угорщини пуста: в Орбана настали скрутні часи, та це не кінець - FT

Прем’єр Орбан робить ставку на азійські інвестиції.

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Брюссель фінансово тисне на Будапешт / Коллаж: Главред, фото: flickr

Про що мова:

Угорщина втратила частину грошей ЄС

Як Угорщина реагує на фінансові виклики

Чи зможуть азійські інвестиції врятувати Угорщину

З 1 січня 2024 року Угорщина втратить доступ до більш ніж 1 мільярда євро з фондів ЄС через замороження виплат. Конфлікт із Брюсселем створює економічні проблеми для країни, поглиблює рецесію та знижує шанси прем’єр-міністра Віктора Орбана на переобрання у 2026 році.

Видання Financial Times зазначає, що замороження європейських коштів збіглося з періодом обмежених можливостей для маневру угорського уряду. Бюджетний дефіцит у 2024 році перевищує 4,5% ВВП, а в третьому кварталі економіка скоротилася на 0,7%, що означає технічну рецесію.

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Основними причинами є слабкий попит у ключових галузях — автомобільній, електронній та фармацевтичній.

Із 6,3 мільярда євро, заморожених через проблеми з верховенством права, Угорщина втратить 1,04 мільярда євро, якщо виплати не буде відновлено до кінця 2024 року. Додатково країна втратить 200 мільйонів євро на підтримку біженців, а також сплатить штраф у 200 мільйонів євро за порушення правил надання притулку.

Віктор Орбан - інфографіка / Главред

Загалом 19 мільярдів євро від фондів відновлення та інших програм ЄС залишаються недоступними до виборів 2026 року. Брюссель вимагає від Будапешта реформ у боротьбі з корупцією, забезпеченні незалежності судової системи та зміні підходу до меншин і біженців.

Угорський уряд намагається компенсувати втрати: міністр економіки Мартон Надь запропонував використання заощаджень приватних пенсійних фондів для стимулювання слабкого попиту.

Прем’єр Орбан робить ставку на азійські інвестиції, зокрема з Китаю, однак експерти сумніваються, що це дозволить заповнити дефіцит коштів від ЄС.

Політика Угорщини - останні новини

Раніше також Главред писав, що, попри дружбу з Путіним, Угорщина боїться ядерного удару РФ. Стало відомо, що біля кордону з Україною готують системи ППО.

Також не так давно Угорщина відзначилась заявою щодо угоди з Україною. Будапешт відкинув пункт про вступ України до НАТО, але зробив акцент на "відновленні прав угорської нацменшини" в Україні.

Ба більше, прем'єра Угорщини розкритикували за підтримку РФ. Так, президент Єврокомісії пройшлася по Орбану за невиконання зобов'язань щодо зменшення залежності від російського викопного пального, які Угорщина взяла у 2022 році.

Більше міжнародних новин:

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

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