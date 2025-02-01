Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

Офіційний Будапешт заявляв, що армія Угорщини рухалася до кордону для контролю ситуації з біженцями, однак Ягун вважає це брехнею.

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Генерал СБУ прокоментував плани Угорщини щодо України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Ягун:

Орбан і Путін могли домовитися про розподіл України

Угорська армія рухалася до кордону не просто так

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про можливу окупацію частини України. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Є свідчення від наших військових, які 24 лютого 2022 року поверталися до України, щоб приєднатися до Сил опору, що єдина армія, яка не розгорнула сили на захист своєї держави, а в маршовому стилі рухалася до кордонів з Україною, це була угорська армія. Не виключаю, що Орбан міг підписати такий меморандум на предмет можливості окупації частини України після того, коли Путін взяв би, наприклад, Київ", - сказав він в ефірі Еспресо. відео дня

Віктор Орбан - інфографіка / Главред

Він також наголосив, що угорська сторона досі не надала пояснень щодо переміщення своїх військових. За його словами, Угорщина планувала розділити Україну, а такі дії сусідніх держав можливі лише у випадку, якщо Київ покаже слабкість.

"Насправді то все - брехня, вони збиралися ділити Україну, тому нам треба розуміти, що наші сусіди будуть відчувати нашу слабкість, яку ми не повинні проявляти", - сказав Ягун.

Віктор Орбан - останні новини

Як повідомляв Главред, за даними Bloomberg, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан шантажує ЄС скасуванням санкції проти РФ. За його словами, припинення поставок російського газу через Україну є неприйнятним, оскільки воно підвищує ціни на енергоресурси в Центральній Європі.

Окрім цього, Орбан висунув Києву умову для продовження санкцій проти РФ. Він заявив, що Будапешт не залежить від українського транзиту газу, бо вже кілька років імпортує російський газ в обхід через Турецький потік.

Водночас журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк припустив, що Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ. За його даними, на зміну позиції прем’єр-міністра Угорщини вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.

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Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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