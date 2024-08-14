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Операція ЗСУ в Курській області: стали відомі наслідки відключення Курської АЕС

Юрій Берендій
14 серпня 2024, 03:07
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Після оголошення режиму КТО на території Курської області росіяни самі мають вимкнути реактори АЕС та евакуювати персонал, вважає експерт.
Операція ЗСУ в Курській області: стали відомі наслідки відключення Курської АЕС
Стали відомі наслідки відключення Курської АЕС / Колаж Главред, фото: ГУР МО, скріншот із відео

Російська дезінформація про нібито атаку ЗСУ на Курську АЕС, яка з'явилася в російських медіа під час подій у Курській області, може бути пов'язана з оголошенням Росією контртерористичної операції (КТО) в регіоні. Про це розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар у коментарі Главреду.

За його словами, росіяни можуть міркувати так: якщо оголошено контртерористичну операцію, то повинні бути й "терористи", а атака на ядерний об'єкт ідеально вписується в цей наратив Кремля. Тим більше, що АЕС у Курчатові розташована досить близько до українського кордону.

Проте Михайло Гончар запевняє, що наразі загрози для України та світу немає, навіть у разі відключення АЕС від енергосистеми.

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"Якщо щось відбувається в системі передачі електроенергії, реактор аварійно відключиться - це передбачено відповідною системою безпеки", - зазначає він.

Експерт зазначив, що це штатна ситуація, адже подібні випадки можуть статися навіть через обрив високовольтної лінії електропередач.

"А якщо РФ оголосила режим КТО і остерігається захоплення Курської АЕС, то за цих обставин росіяни мають самі вимкнути реактори, максимально евакуювати персонал і залишити тільки частину людей для підтримки працездатності", - пояснив Гончар.

Операція ЗСУ в Курській області: стали відомі наслідки відключення Курської АЕС
Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Боїв в Курській області - що відомо про операцію на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача 12 серпня повідомив, що Україна контролює приблизно 1 тисячу квадратних кілометрів Курської області РФ. Однак, як зазначив речник українського МЗС Георгій Тихий під час прес-конференції, Україна не має наміру анексувати ці території, на відміну від Росії.

Один із бійців ЗСУ опублікував відео, зняте в околицях міста Льгов у Курській області. Хоча точна дата зйомки невідома, на кадрах військовий вітає рідних і показує табличку на виїзді з російського міста.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець пояснив, що операція в Курській області базується на концепції оперативної мобільної групи. Наступальні дії розвиваються на чотирьох напрямках: два з них спрямовані вглиб території противника, зокрема на Льгов і Курськ, а інші два забезпечують флангове розширення плацдарму на захід, охоплюючи Рильськ і території на схід від Суджі.

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Курськ Михайло Гончар Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
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