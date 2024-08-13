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Чи буде Україна анексовувати територію Курської області РФ: в МЗС дали чітку відповідь

Юрій Берендій
13 серпня 2024, 14:45
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В МЗС наголосили, що ціллю операції в Курській області Росії є забезпечення безпеки українських громадян на території Сумської області України.
Чи буде Україна анексовувати територію Курської області РФ: в МЗС дали чітку відповідь
Бої в Курській області - чи буде Україна анексовувати територію Росії / Колаж Главред, фото: скіншот із відео, Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вчора, 12 серпня, під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив, що Україна контролює близько 1 тисячі квадратних кілометрів Курської області РФ. Однак, на відміну від Росії, Україна не збирається анексовувати ці території. Про це під час прес-конференції повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає РБК.

За його словами, на відміну від Росії, Україна не має на меті заволодіти чужими територіями. Україна не прагне захоплювати Курську область, але вона має на меті захистити життя своїх людей.

"Я просто нагадаю для довідки, що з районів Курської області, тільки від початку цього літа, і тільки по районах нашої Сумської області було завдано більше 2000 ударів. Це РСЗВ, ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб, більше сотні ракет", - зазначив він.

відео дня

Речник також підкреслив, що, на жаль, у України наразі немає достатніх можливостей для того, щоб завдавати ударів усією наявною зброєю.

"Тому є потреба за допомогою ЗС проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні ударів або прикривають терор проти українців", - сказав він.

Георгій Тихий підкреслив, що українські військові досягають своїх цілей у Курській області Росії і продовжуватимуть це робити задля безпеки та захисту України.

"І крім того, треба зазначити, що взагалі операція Курській області допомагає фронту, тому що не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область, ускладнює їй військову логістику", - наголосив він.

Він окремо відзначив, що Збройні Сили України є цивілізованою європейською військовою силою, яка суворо дотримується міжнародного гуманітарного права та законів ведення війни.

Речник уточнив, що метою Сил оборони України є виключно військові об’єкти та контингенти.

"І мета цієї операції – це знову ж таки збереження життів наших людей, захист території України від російських ударів. Насамперед я вам скажу, що Росія принесла цю війну на територію України і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. На цьому наголошував президент України Владимир Зеленський", - резюмував Георгій Тихий.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо про операцію на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У Курській області російський вертоліт Ка-52М вдарив по російській військовій колоні, пише Радіо Свобода та OSINT-проєкт "Бавовна". Інцидент трапився в районі села Кривицькі Буди Біловського району Курської області. Ця територія розташована за 30 км від контрольованої Україною території РФ.

Українські військові успішно проводять спецоперацію у Курській області і на даний момент вже захопили багато населених пунктів та просунулися територією країни-агресора на 30 кілометрів. Про це повідомив один із військових, який бере участь у наступі в Курській області.

У Луганській області діє достатня кількість штурмових груп армії РФ, які, попри ситуацію в Курській області, намагаються максимально дестабілізувати обстановку на цьому фланзі. Загалом противник збентежений, він демотивований. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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