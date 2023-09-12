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"Він завжди був сірою мишою": Сотник розповів, як Путін зумів захопити владу в РФ

Аліна Дембіцька
12 вересня 2023, 05:00
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Як зазначив Сотник, Путін названий політиком. Але він ніколи не був політиком – він завжди був чиновником, сірою мишкою.
Владимир Путин, Александр Сотник
Сотник розповів, як Путін зумів захопити владу в РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот

День, коли російський диктатор Володимир Путін скаже "Я втомився, я йду", ніколи не настане. Главу кремлівського режиму відсторонить від влади лише смерть. Про це під час чату на Главреді розповів журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

Як зазначив Сотник, Путін названий політиком. Але він ніколи не був політиком – він завжди був чиновником, сірою мишкою, міллю, яка перелітала з одного кабінету в інший.

"Після того, як Путін із тріском провалив мерські вибори Собчака в Пітері, він, зрозуміло, пішов у відставку, і його підібрав Чубайс і привів за ручку до такого державного злодюги як Павло Павлович Бородін. А Бородін сам по собі був як скарбниця Нібелунгів – стільки він накрав. І Путін дуже припав йому до душі – такий злодійкуватий загребущий схематозник, як Путін, для Бородіна був просто подарунком долі. Крадемо разом, крадемо з нами, крадемо весело й завзято!", - сказав журналіст.

За його словами, після цього кар'єра Путіна, звичайно ж, пішла в гору. А там його помітили Юмашеви, просунули в директори ФСБ. І от уже на цій посаді Путін став зачищати все, що пов'язано з його справами в Пітері, він став зачищати людей.

"А потім зрештою до Путіна звернувся товариш Єльцин із проханням прибрати генерала Рохліна, який був Єльцину наче камінь у черевику. Бойовий генерал, який пообіцяв із Ростова на танках приїхати в Москву. І Єльцин тоді сказав: "Ми роздавимо цих рохліних, понимаешь!". І він зробив це руками Путіна, той все оформив і організував. А у вбивстві генерала Рохліна звинуватили його дружину Тамару Рохліну. Я знайомий з дочкою генерала – Оленою Рохліною (стосунки з нею зараз не дуже, тому що вона виявилася "червоно-коричневою"). Все це вже було в тих чи інших варіаціях", - розповів Сотник.

Таким чином, за словами журналіста, Путін завоював довіру Єльцина, і той став до нього придивлятися. Зрозуміло, коли Путін опинився в кріслі директора ФСБ, він став одразу ж зосереджувати навколо себе тих людей, які були йому потрібні для майбутнього просування.

"Тож Путін ніколи не був політиком, він ніколи не брав участі в дебатах. Він був наступником. Він нелегітимний від самого початку. І те, що сталося в 1999 році, звичайно ж, було організованим і підтриманим Єльциним переворотом, у результаті якого, як сказав би Пригожин, "країна потрапила в блудняк" і перестала бути країною. Це вже не держава, там немає державних інститутів – там є якісь фашисти, які замінюють собою державні інститути. Україна воює не з державою – вона воює з печерою людожерів і дикунів, які до неї полізли", - підкреслив Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресорки Володимир Путін цинічно виправдався за примусове вивезення дітей з України. Диктатор цинічно заявив, що РФ нібито легально вивозить українських дітей на свою територію. При цьому Кремль, мовляв, не проти возз'єднання вивезених дітей з їхніми сім'ями.

Окрім того, Путін наїхав на Володимира Зеленського та зганьбився. Президент РФ Путін, який неодноразово нагадував про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського, цього разу спростував сам себе. Путін раптом заявив, що Зеленський – не єврей.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

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війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
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