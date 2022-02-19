УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Він у розпачі і програє на всіх напрямках": Путіна порівняли зі щуром, загнаним в кут – ЗМІ

19 лютого 2022, 13:02

Російський президент уже не зможе виграти, тому що Захід знає його справжні наміри.

Путін програє на всіх напрямках, і тому почувається у розпачі / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін зазнає політичних невдач і за кордоном, і у своїй країні. Через це він зараз у розпачі і поводиться, як загнаний у кут щур. Його дії вказують на те, що він щосили намагається повернути собі контроль над ситуацією.

Таку думку висловив британський журналіст і колишній спічрайтер прем'єрміністра Девіда Кемерона Ян Біррел у статті для видання Daily Mail, оцінюючи ситуацію навколо Росії та України.

У статті наголошується, що саме Путін своїми агресивними діями поставив Європу на межу нової війни.

Також зазначається, що російський президент є майстром плести павутину обману, у яку майстерно заманює не лише власний народ, а й багатьох політиків і жителів Заходу. Своїми розповідями про нібито "геноцид на Сході України" Путін просто виправдовує свою військову присутність біля українського кордону, пише журналіст.

Автор публікації висловив думку, що Путін грає у цю програшну для себе гру, тому що він у розпачі. І оскільки президент РФ усвідомлює, що програє, то стає ще небезпечнішим і готовим зважитися на будь-які дії.

Реклама

"Саме це робить його здатним на все – як загнаний у кут щур, що гарчить і шукає ознаки слабкості у своїх ворогів", – зазначив журналіст.

Він додав, що господар Кремля так і не зміг досягти своїх бажаних цілей, а саме – розвалити НАТО, підірвати демократію в Європі, посварити західні країни, повернути собі контроль над втраченими землями колишньої СРСР і відновити становище Росії як наддержави.

Президент Росії уже не зможе виграти, адже Захід розуміє його справжні наміри, підсумував автор матеріалу.

Загроза вторгнення Росії

Напередодні, 18 лютого, президент США Джо Байден заявив, що Росія може вторгнутися в Україну упродовж найближчих кількох днів і що російський президент Володимир Путін уже прийняв рішення. Проте він додав, що ще залишається шлях для дипломатичного рішення.

Стало відомо, що Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

Також раніше з’явилася інформація, що від 40 до 50% російських військових, які скупчилися поблизу українського кордону, перебувають у наступальних позиціях. Кремль уже розмістив біля кордону України 125 батальйонних тактичних груп, при цьому на початку лютого їх було 80.

Вас також може зацікавити:

viber
новини Росії Володимир Путін вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення
Зараз ви переглядаєте новину «"Він у розпачі і програє на всіх напрямках": Путіна порівняли зі щуром, загнаним в кут – ЗМІ». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрРобимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єр Грошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютогоГрошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютого Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїРакетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення Росії Щедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березняЩедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березня Путіну потрібно побоюватися Моргенштерна: астролог пояснив чомуПутіну потрібно побоюватися Моргенштерна: астролог пояснив чому
13:02

"Він у розпачі і програє на всіх напрямках": Путіна порівняли зі щуром, загнаним в кут – ЗМІ

13:00

Гороскоп на завтра, 20 лютого 2022: Ракам - вдалий збіг, Левам - гроші, Дівам - інтригиВідео

12:57

"Зими не буде": експерт розповіла, чим загрожує Україні зміна кліматуВідео

12:41

"Стримати Путіна": Джонсон закликав світ переконати главу Кремля не нападати на УкраїнуВідео

12:40

Підготовку реального наступу ми не пропустимоПогляд

Реклама
12:12

Коли Великий піст 2022: дати, традиції, календар харчування по днях

12:09

Мінські угоди впали в агонію: Геращенко розкрив суть "евакуації" жителів ОРДЛО

12:02

Хліб в Україні дорожчає 3 місяці поспіль: коли ціна перестане ростиВідео

11:43

У Росії заявили, що в Ростовській області вибухнув снарядВідео

11:41

89% українців вважають, що ЗСУ повинні відкривати вогонь у відповідь по бойовиках - опитування

11:25

Навіть пробивши Шуфричу, ви не досягнете зміни точки зору його електоратуПогляд

11:23

Прикмети на 20 лютого: що не можна робити в день Луки і як не потрапити в бідуВідео

11:20

Окупанти атакували позиції ЗСУ на Донбасі: в української армії втратиВідео

11:18

"Юра, добивай його": мережа вибухнула мемами на бійку Бутусова і ШуфричаВідео

10:45

Неймовірне везіння, прибуток і велика любов: гороскоп на березень 2022 року для ДівВідео

10:29

"Циклон з Атлантики набирає силу": українцям розповіли, як зміниться погода до початку весниВідео

10:15

Зеленський поїхав на Мюнхенську безпекову конференцію: з ким зустрінеться і що обговорять

09:44

Львів і Дрогобич під прицілом: естонська розвідка показала карту з містами, які може обстріляти РосіяВідео

09:43

Які речі залучать гроші і щастя в будинок цієї весни: що потрібно купити вже заразВідео

09:40

Понад 40% військ РФ на українському кордоні перебувають у наступальних позиціях – ЗМІВідео

Реклама
09:10

Ватажки бойовиків Пушилін і Пасічник оголосили загальну мобілізаціюВідео

09:03

Дружина Медведчука Оксана Марченко з поспіхом виїхала з України – ЗМІВідео

08:41

"Вказує на підготовку до вторгнення": з ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам – омбудсменВідео

08:24

Коронавірус за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі жителів УкраїниВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

08:05

Танки, вертольоти і ураження противника: ЗСУ показали потужні кадри підготовки до зустрічі з ворогомФотоВідео

08:02

Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімкиВідео

07:45

Загострення на Донбасі: коли ж це закінчитьсяПогляд

07:34

"Скористаємося шансом для дипломатії": у Зеленського відповіли на слова Байдена про напад РосіїВідео

07:10

"Примхливий дід вирішив всіх налякати": Казанський різко висловився про Путіна і оцінив, чи буде атака РФ

06:29

Україна як трофей: чому Захід лише жахає Росію, але не зупиняє їїПогляд

06:01

5 блискучих багатошарових жіночих стрижок 2022, які додають волоссю неймовірного об'ємуФото

05:28

Грошовий дощ і освідчення: гороскоп на березень 2022 року для ЛевівВідео

05:02

Різке подорожчання горілки та вина: українцям розповіли про нове зростання цінВідео

04:42

Як оптимально харчуватися у вихідні дні - відповідь дієтолога

04:17

Як прискорити метаболізм: 5 ефективних порад, щоб розігнати обмін речовин до максимуму

03:49

Місячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки доліВідео

03:18

Жанна Бадоєва показала шикарні форми у сукні, яка задерлася від вітру

02:44

Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ

02:18

Лікарі відшукали нову користь від вживання шоколаду

Реклама
01:54

Укрпошта влипла в скандал: виганяє співробітників з роботи за непродані цукеркиВідео

01:16

Як стати організованим: 10 ефективних порад, які допоможуть усе встигати

01:15

Названо продукти, що продовжують молодість: вони є в кожному будинкуВідео

00:51

Прикмети на 19 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:18

Термінова Заява Байдена щодо ситуації в Україні: відеоВідео

00:01

Байден: Росія може вторгнутися в Україну протягом найближчих кількох днів, Путін прийняв рішенняВідео

18 лютого, п'ятниця
23:49

Бутусов вдарив Шуфрича в студії у Савіка Шустера: повне відеоВідео

23:49

"Немає доказів": у Німеччині та Франції відреагували на "евакуацію" з ОРДЛО

22:51

"Аналітика гасить паніку": КМДА на 100% обладнала в'їзди та виїзди до столиці відеокамерамиВідео

22:49

"Привід для війни": у Білому домі відреагували на "евакуацію" мешканців ОРДЛОВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти