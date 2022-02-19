"Він у розпачі і програє на всіх напрямках": Путіна порівняли зі щуром, загнаним в кут – ЗМІ

Путін програє на всіх напрямках, і тому почувається у розпачі / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін зазнає політичних невдач і за кордоном, і у своїй країні. Через це він зараз у розпачі і поводиться, як загнаний у кут щур. Його дії вказують на те, що він щосили намагається повернути собі контроль над ситуацією.

Таку думку висловив британський журналіст і колишній спічрайтер прем'єрміністра Девіда Кемерона Ян Біррел у статті для видання Daily Mail, оцінюючи ситуацію навколо Росії та України.

У статті наголошується, що саме Путін своїми агресивними діями поставив Європу на межу нової війни.

Також зазначається, що російський президент є майстром плести павутину обману, у яку майстерно заманює не лише власний народ, а й багатьох політиків і жителів Заходу. Своїми розповідями про нібито "геноцид на Сході України" Путін просто виправдовує свою військову присутність біля українського кордону, пише журналіст.

Автор публікації висловив думку, що Путін грає у цю програшну для себе гру, тому що він у розпачі. І оскільки президент РФ усвідомлює, що програє, то стає ще небезпечнішим і готовим зважитися на будь-які дії.

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"Саме це робить його здатним на все – як загнаний у кут щур, що гарчить і шукає ознаки слабкості у своїх ворогів", – зазначив журналіст.

Він додав, що господар Кремля так і не зміг досягти своїх бажаних цілей, а саме – розвалити НАТО, підірвати демократію в Європі, посварити західні країни, повернути собі контроль над втраченими землями колишньої СРСР і відновити становище Росії як наддержави.

Президент Росії уже не зможе виграти, адже Захід розуміє його справжні наміри, підсумував автор матеріалу.

Загроза вторгнення Росії

Напередодні, 18 лютого, президент США Джо Байден заявив, що Росія може вторгнутися в Україну упродовж найближчих кількох днів і що російський президент Володимир Путін уже прийняв рішення. Проте він додав, що ще залишається шлях для дипломатичного рішення.

Стало відомо, що Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

Також раніше з’явилася інформація, що від 40 до 50% російських військових, які скупчилися поблизу українського кордону, перебувають у наступальних позиціях. Кремль уже розмістив біля кордону України 125 батальйонних тактичних груп, при цьому на початку лютого їх було 80.

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