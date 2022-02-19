Понад 40% військ РФ на українському кордоні перебувають у наступальних позиціях – ЗМІ

Кремль уже розмістив біля кордону України 125 батальйонних тактичних груп / Reuters

Від 40 до 50% російських військових, які скупчилися поблизу українського кордону, перебувають у наступальних позиціях.

Москва почала кампанію дестабілізації. Про це повідомляє Guardian із посиланням на Agence France-Presse.

Зазначається, що Росія стягнула до кордонів уже понад 150 тисяч своїх військових. За словами анонімного чиновника, США спостерігали значний рух російських сил з середи, 16 лютого.

"Від 40 до 50% перебувають в позиції атаки. Упродовж останніх 48 годин вони розгорнулися на тактичному зборі", – зазначив чиновник.

Пункти тактичного збору – це ділянки поблизу кордону, де формуються військові підрозділи перед нападом.

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Також зазначається, що Росія зібрала поблизу кордону 125 батальйонних тактичних груп. При цьому у звичайний час там розміщувалися 60 тактичних груп, а на початку лютого було 80.

Загроза вторгнення Росії

Напередодні, 18 лютого, президент США Джо Байден заявив, що Росія може вторгнутися в Україну упродовж найближчих кількох днів і що російський президент Володимир Путін уже прийняв рішення. Проте він додав, що ще залишається шлях для дипломатичного рішення.

В Офісі президента відреагували на таку заяву – радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна скористається шансом для дипломатії.

У той же час стало відомо, що Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

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