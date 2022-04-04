Автор геноциду в Бучі: волонтери знайшли дані командира бригади, яка вчинила звірства на Київщині

Волонтери InformNapalm знайшли дані командира 64 окремої мотострілецької бригади військової частини 51460.
Звірства в Бучі Київської області здійснювала 64 окрема мотострілецька бригада Росії під командуванням підполковника Омурекова Азатбека Асанбековича.
Волонтери InformNapalm знайшли дані командира 64 окремої мотострілецької бригади військової частини 51460.
Його дані:
- адреса електронної пошти: mnac1981@gmail.com;
- адреса: село Князе-Волконське Хабаровського району, проїзд Мотострілецький, будинок 3;
- телефон: (4212) 397103.
"Бучанська різанина"
Ірпінь, Буча, Гостомель. Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів, розповів Олексій Арестович.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, в якій будуть зафіксовані всі російські окупанти, які здійснювали військові злочини проти українців.
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