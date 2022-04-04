Автор геноциду в Бучі: волонтери знайшли дані командира бригади, яка вчинила звірства на Київщині

Волонтери знайшли дані командира бригади, яка вчинила звірства на Київщині/ twitter.com/InformNapalm

Звірства в Бучі Київської області здійснювала 64 окрема мотострілецька бригада Росії під командуванням підполковника Омурекова Азатбека Асанбековича.

Волонтери InformNapalm знайшли дані командира 64 окремої мотострілецької бригади військової частини 51460.

Його дані:

адреса електронної пошти: mnac1981@gmail.com;

адреса: село Князе-Волконське Хабаровського району, проїзд Мотострілецький, будинок 3;

телефон: (4212) 397103.

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