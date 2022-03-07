Генерал Маковецький, який віддавав накази бомбити Харків, народився в Чугуєві

Харків сильно постраждав внаслідок авіаударів / Фото Reuters

Генерал Росії, який давав злочинні накази бомбити Харків, є уродженцем України. Більш того, він народився в Харківській області, в місті Чугуїв.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.

"Генерал РФ, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (це Харківська обл.). Працюємо. Гаага", - написала вона.

Очевидно, що йдеться про генерал-майора Олега Маковецького.

Олег Маковецький

Як уточнили в повітряних силах ЗСУ, пілот російського літака, збитого над Харковом, вже дав перші свідчення.

Реклама

"Полонений пілот - підполковник Гешток Максим Сергійович, заступник командира полку 47 авіагрупи, дислокація Воронеж. Командир полку - полковник Лобода. За словами бранця, наказ бомбити мирні українські міста віддавав російський генерал Олег Маковецький", - йдеться у повідомленні.

Маковецький народився в 1966 році в Чугуєві. Спочатку навчався в Качинському вищому військовому авіаційному училищі, потім - у військово-повітряній академії імені Гагаріна та академії генерального штабу російських збройних сил.

читайте такожЗвільнено Чугуїв: оперативна інформація від Генштабу

Як повідомляв Глпвред, головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації генерал армії Сергій Суровікін, який зараз відповідає за бомбардування українських міст під час російського вторгнення, особисто керував колоною бронетехніки під час серпневого путчу 1991 року в Москві, виконуючи накази так званого ГКЧП. Тоді під танками загинули три громадянина.

Інші новини: