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Оточення Путіна вже визначилося з наступником, це не Пригожин і не Кадиров - Невзлін

22 листопада 2022, 17:16

Для призначення наступника оточення Путіна має припинити внутрішні війни і домовитися, вважає Невзлін.

Володимир Путін, Леонід Невзлін
Для Володимира Путіна вже підібрали наступника - Леонід Невзлін / Колаж kremlin.ru, wikipedia.org

У російської влади вже є кандидатура для заміни Путіна в разі його відсторонення від влади. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін.

На його думку, наступником путінської влади може стати нинішній прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Хто такий Леонід Невзлін

Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один з колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Живе в Ізраїлі. Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну і виступає з критикою режиму Володимира Путіна, пише Вікіпедія.

"Якщо врахувати, що влада в Росії сакральна і, так би мовити, президент завжди виходить "від бога" або від Кремля (як і Путін вийшов від Єльцина), то, звичайно, Мішустін, якщо його підтримає достатня кількість людей, є легітимним наступником за законом і буде, без сумніву, прийнятий суспільством. І його навіть можна буде провести на виборах, не сильно їх підробляючи – тільки збільшуючи чисельність тих, хто проголосував, тому що на вибори мало хто ходить", - вважає Невзлін.

І додає, що для цього оточення Путіна повинно буде припинити внутрішні війни.

"У це я вірю мало, тому або виникне якась команда біля Мішустіна, яка знищить іншу, або вони приберуть його з розгляду - когось вб'ють, а хтось залишиться. У цьому сенсі я вважаю, що, наприклад, Пригожин - людина, яка готова до бою. Він любить проявляти силу, жорстокий і на все здатний. Але існують і інші інституції-Росгвардія, ФСБ, ГРУ. Як все це складеться, і яке місце займе Міноборони (армія як така за останні два століття зазвичай не брала участі в російських революціях) невідомо - зараз всяке може бути. Але у влади Путіна є ким замінити", - говорить Невзлін.

Водночас, утриматися надовго біля керма нової влади буде складно.

"Тимчасовий уряд не поліпшить життя населення, та й авторитету у нього великого не буде, хто б це не був. Тобто Росію чекають або хунта на кшталт Північної Кореї, де і Пригожин згодиться, або подальші зміни влади, перевороти або бунти", - підсумував Невзлін.

Раніше Главред писав, що на думку посла Великобританії в Україні Мелінди Сіммонс, сьогодні в РФ не можна відзначити потенційного наступника Володимира Путіна, при правлінні якого Україна була б у безпеці. Для зміни політичного режиму в Росія потрібен час. Українська Держава і захід повинні розуміти ситуацію і посилювати свої позиції.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що відхід президента РФ Володимира Путіна не змінить ситуацію на користь України. "Це помилка, що якщо не буде Путіна, то будуть зміни на користь нашої країни...Там таких "Путіних" дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують РФ, будь-хто може бути "Путіним", крім невеликої кількості людей. Це семеро людей так би мовити" ліберального спрямування", - вважає Данілов.

Наступник Путіна - інші новини:

Володимир Путін Леонід Невзлін
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