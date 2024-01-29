"Окупує за три дні": у Раді назвали нові ймовірні цілі Путіна в Європі

Можливі ворожі прояви з боку РФ щодо кількох країн, не виключає Богдан Яременко.

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Богдан Яременко не виключає нову агресію Володимира Путіна / Колаж УНІАН, Скриншот

Народний депутат України і дипломат Богдан Яременко прокоментував питання про те, яка країна може стати наступною ціллю Росії.

Під час чата в Главреді він наголосив, що диктатор РФ Володимир Путін - опортуніст: він бачить можливість і боїться не скористатися нею, бо за це засудить історія.

"Якщо внутрішньо- і зовнішньополітична ситуація підкаже, що Білорусь - зручна ціль, наступною буде вона. Для Росії це найбільш логічно: у Білорусі вже створено таку базу, що окупувати, інтегрувати, абсорбувати її - це взагалі не проблема, принаймні на рівні юридичних рішень і фізичного контролю. А от як усе це працюватиме з економічного погляду, і чи не стане якорем, який потягне Росію на дно - це питання. Але, тим не менш, це можливо", - зазначив дипломат.

На його думку, також цілком можливі ворожі прояви з боку Росії щодо Молдови.

"Наступними можуть бути і Кавказ, і Вірменія, яка стрімко з військово-політичного союзника Росії перетворюється на її ворога. Казахстан також не почувається в безпеці, хоча і є союзником Росії, адже є багато заяв керівництва Казахстану, які свідчать про усвідомлення ним ризиків", - не виключив співрозмовник.

Водночас він попередив про те, що дуже відчувають загрозу з боку Росії Естонія, Латвія та Литва: "Традиційно імперські амбіції Росії підказують їй, що вона здатна за день або за три дні окупувати ці країни. Історія знає приклади, коли росіяни це робили. Тому було б дурістю запевняти, що це неможливо. Це можливо".

Яременко також нагадав про те, що російський Калінінград оточений Литвою і Польщею, тому це також може бути потенційною точкою напруги.

"Можливостей для загострення у Росії дуже багато. Навіть у тих країнах, які, здавалося б, не мають нічого спільного з РФ. Наприклад, іспанська Каталонія: незважаючи на те, що це настільки далеко від можливості розгортання російських дій, знаходяться гібридні методи впливу, зокрема, можна підтримувати окремі організації. У кожній країні є свої джерела напруги, тому, якщо ти правильно подаєш кисень і підкидаєш дрова, то будь-який вогонь, що згасає, може розгорітися в дуже серйозне полум'я", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Богдана Яременка Главреду:

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАТО розпочало найбільші за 40 років навчання. Навчання продемонструють здатність Альянсу швидко реагувати і розгортати війська для підтримки оборони Європи в разі потенційної загрози.

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