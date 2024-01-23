Війна з НАТО вже йде, Захід не готовий до таких ударів РФ, як по Україні - Гетьман

Багато років Європа "спала" і не бачила у Росії загрози, підкреслив Гетьман.

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РФ піде війною проти НАТО / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, facebook.com/alexeyhetman

Росія вже почала війну з НАТО - в інформаційному просторі, але Захід цього ще не зрозумів. До відбиття таких же потужних ударів країни-агресорки, як по Україні, Західна Європа не готова, вважає ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що у Захода, найімовірніше, є альтернативний план щодо захисту від вторгнення Росії. Але навіть до звичайних потужних атак, які Росія проводить проти України, наші партнери точно не готові, впевнений Гетьман.

"У них не вистачає ні танків, ні ракет, ні артилерійських снарядів, ні інших озброєнь. Європа багато років була розслаблена, тому що там попрацювала Росія: вона налагоджувала з європейцями співпрацю по газу, тому останнім здавалося, що все добре, що вони "голуби миру", - пояснив Гетьман.

Дивіться відео, у якому Гетьман розповів про плани РФ за сценарієм Криму в країнах Балтії:

Тому, додав військовий, якби сьогодні Росія почала наступ проти країн НАТО, вся надія була б лише на американські або британські підрозділи, "тому що навряд чи Німеччина або інші європейські країни змогли б щось зробити".

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман-український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

НАТО готується до війни з Росією

Напередодні німецьке видання Bild опублікувало матеріал про нібито підготовку Берліном до можливого майбутнього протистояння з Росією. На що у НАТО уточнили, що йдеться всього про "навчальний сценарій".

"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз доречніше використовувати існуючі країни і географічні регіони", - підкреслив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

У Росії ж обізвали статтю Bild "гороскопом".

Зазначимо, що розмови про майбутню війну з Росією на Заході почастішали після того, як подальше фінансування України опинилося під загрозою через політичні події у США і Європі. На думку експертів і політиків, у разі перемоги Росії Москва на Україні не зупиниться і - після відновлення сил - захоче піти проти країн НАТО.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, своєю чергою, натякнув, що нового протистояння в Європі (за найгірших сценаріїв поразки ЗСУ) слід чекати через 5-8 років. Тоді театр військових дій може розвернутися вже на території країн Балтії або на території сусідньої з Україною Молдови.

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