УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна з НАТО вже йде, Захід не готовий до таких ударів РФ, як по Україні - Гетьман

Яна Ставська
23 січня 2024, 18:28
Багато років Європа "спала" і не бачила у Росії загрози, підкреслив Гетьман.
ВСУ, Олексій Гетьман
РФ піде війною проти НАТО / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, facebook.com/alexeyhetman

Росія вже почала війну з НАТО - в інформаційному просторі, але Захід цього ще не зрозумів. До відбиття таких же потужних ударів країни-агресорки, як по Україні, Західна Європа не готова, вважає ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що у Захода, найімовірніше, є альтернативний план щодо захисту від вторгнення Росії. Але навіть до звичайних потужних атак, які Росія проводить проти України, наші партнери точно не готові, впевнений Гетьман.

"У них не вистачає ні танків, ні ракет, ні артилерійських снарядів, ні інших озброєнь. Європа багато років була розслаблена, тому що там попрацювала Росія: вона налагоджувала з європейцями співпрацю по газу, тому останнім здавалося, що все добре, що вони "голуби миру", - пояснив Гетьман.

Дивіться відео, у якому Гетьман розповів про плани РФ за сценарієм Криму в країнах Балтії:

Тому, додав військовий, якби сьогодні Росія почала наступ проти країн НАТО, вся надія була б лише на американські або британські підрозділи, "тому що навряд чи Німеччина або інші європейські країни змогли б щось зробити".

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман-український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

НАТО готується до війни з Росією

Напередодні німецьке видання Bild опублікувало матеріал про нібито підготовку Берліном до можливого майбутнього протистояння з Росією. На що у НАТО уточнили, що йдеться всього про "навчальний сценарій".

"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз доречніше використовувати існуючі країни і географічні регіони", - підкреслив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

У Росії ж обізвали статтю Bild "гороскопом".

Зазначимо, що розмови про майбутню війну з Росією на Заході почастішали після того, як подальше фінансування України опинилося під загрозою через політичні події у США і Європі. На думку експертів і політиків, у разі перемоги Росії Москва на Україні не зупиниться і - після відновлення сил - захоче піти проти країн НАТО.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, своєю чергою, натякнув, що нового протистояння в Європі (за найгірших сценаріїв поразки ЗСУ) слід чекати через 5-8 років. Тоді театр військових дій може розвернутися вже на території країн Балтії або на території сусідньої з Україною Молдови.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО ЗСУ війна Росії та України Олексій Гетьман
Реклама

Головне за день

Пориви вітру будуть 48 м/с: в Україну вривається шторм

Пориви вітру будуть 48 м/с: в Україну вривається шторм

18:58 Синоптик
Удари українських дронів обвалили постачання сирої нафти з РФ морем – Bloomberg

Удари українських дронів обвалили постачання сирої нафти з РФ морем – Bloomberg

18:53 Світ
Україна отримає податки від російських активів: у Євросоюзі дали "благословення"

Україна отримає податки від російських активів: у Євросоюзі дали "благословення"

18:30 Гроші
Всі головні новини

Останні новини

20:27

Можуть побити всі рекорди: в Україні зростуть ціни на популярні продукти

19:48

Бізнес і переслідування: чи можливий новий суспільний договір?Погляд

19:47

"Там нормальне життя": Фіцо зашкварився заявою після удару РФ по Києву

19:37

Пєсков, ображаючи Зеленського, принизив ПутінаВідео

19:21

Місячний календар 24 січня 2024 року: що буде, якщо позбавитись проблем минулого

Європа до війни не готова, РФ здатна захопити країни Балтії, як Крим - ГетьманЄвропа до війни не готова, РФ здатна захопити країни Балтії, як Крим - Гетьман
19:12

Помер "батько" легендарного гурту Boney M Френк ФаріанВідео

19:10

Стовітсоткова ефективність ППОПогляд

19:05

Без світла залишилось майже 100 тисяч росіян: деталі вибухів у Владивостоці

18:58

Пориви вітру будуть 48 м/с: в Україну вривається шторм

Реклама
18:53

Удари українських дронів обвалили постачання сирої нафти з РФ морем – Bloomberg

18:30

Україна отримає податки від російських активів: у Євросоюзі дали "благословення"

18:28

Війна з НАТО вже йде, Захід не готовий до таких ударів РФ, як по Україні - ГетьманВідео

18:24

Чому допомога Україні від ЄС зменшується: глава МЗС Польщі назвав причини

18:04

Чому не варто поспішати сідати за стіл 24 січня: це принесе біду

17:47

У ЗСУ закінчуються боєприпаси на фронті: у CNN розкрили ситуацію на фронті

17:32

Ситуація складна: ворог застосував нову тактику і перейшов в наступ - офіцер ЗСУ

17:32

Допомога Україні: Умєров назвав умову прориву, у США зробили гучну заяву

17:29

Жінка розкрила геніальний лайфхак, як усунути стійкі плями на дивані

17:19

"Чекає вибуховий прийом": Сіярто отримав україномовний лист з погрозами смертю

16:55

Як почнеться війна РФ з НАТО: ЗМІ розкрили грандіозний сценарій боїв

Реклама
16:50

Тільки люди з високим IQ зможуть знайти телефон: хитромудра оптична ілюзія

16:44

Придбані за сприяння Favbet Foundation пікапи Peugeot добре проявили себе під час виконання бойових завдань – командир РУБпАК

16:37

Як оформити майже тисячу грн надбавки до пенсії: хто має право

16:34

Авдіївка під загрозою захоплення: боєць ЗСУ назвав, на які міста націлиться РФ

16:22

Росія може вийти з війни та вивести війська з України: генерал назвав умову

16:05

На Мадонну фанати подали в суд - що сталося

16:00

Як фото з айфона перенести на комп'ютер: ці поради збережуть масу часу

15:42

Ольга Сумська повернулася з-за кордону в руки українських лікарів: що сталося

15:40

Дружина Бориса Джонсона поділилася ніжним фото політика з новонародженим сином

15:29

"Росія має проблеми": Путін не може вести війну понад 2 роки - капітан ВМС ЗСУ

15:25

НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів: Україна отримає їх через 2 роки

15:20

Навіть терти не потрібно: як відмити решітку на плиті c мінімальними зусиллями

15:09

Урожай збирають відрами: навіщо садівники кладуть цеглу поруч з полуницею

15:00

Не всі випущені ракети РФ досягли цілей: в ЗСУ назвали головні причини

14:43

Ксенія Мішина на Балі знову опинилася в лікарні

14:40

На півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою: генерал назвав напрямок

14:33

"Ціль досягнута": путінські поплічники цинічно прокоментували атаку по Україні

13:36

Удар РФ по Харкову: зросла кількість жертв, тисячі жителів без світла і теплаФото

13:36

Українці допомогли затримати Гринкевича: пересування "зливали" правоохоронцям - ДБР

13:35

"Терор проти житлових будинків": Зеленський відреагував на ранковий обстріл України

Реклама
13:10

Скандальний продюсер Юрій Бардаш отримав паспорт РФ

13:05

Ектор Хіменес-Браво назвав причину, через яку залишився в Україні під час війни

12:45

До цього додумався геній: навіщо чіпляють шпильку на матрац

12:44

"Іншого варіанту немає": майор ЗСУ озвучив "рецепт" перемоги України у війні

12:40

"Були влучання" : у ЗСУ розкрили нову тактику масованого удару РФ по Україні

12:26

Скромна актриса з "Спіймати Кайдаша" знялася в сміливій фотосесії

12:06

Офіцер пояснив, яких операцій варто чекати від армії РФ на кордоні країн НАТОВідео

11:59

Гороскоп на завтра 24 січня: Терезам - власна неповага, Водолію - чуже невдоволення

11:46

ЄС готує жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні - Bloomberg

11:45

Лавров заявив про готовність до мирних переговорів з Україною та назвав умову

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти