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Окупантам влаштували рейкову війну: партизани Білорусі зірвали наступ РФ на Київ

24 квітня 2022, 23:00

Залізничні диверсанти внесли хаос в логістику російських військ.

залізна дорога, рейки
Партизани влаштували рейкову війну / Фото pixaby

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну планувалося блискавичне захоплення Києва. Однак відразу ж на білоруському напрямку активізувалися залізничні диверсанти, які внесли хаос в логістику російських військ.

З перших днів вторгнення РФ в Білорусі почала працювати таємна мережа, до якої увійшли працівники залізниці, хакери і колишні співробітники сил безпеки. Саме завдяки їхнім діям протягом декількох днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів був повністю паралізований, пише The Washington Post.

Як розповіли білоруські партизани, атаки були простими, але ефективними і були націлені на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць. У підсумку потяги простоювали цілими днями, що змушувало росіян поповнювати запаси автотранспортом. Це в свою чергу призвело до відомих багатокілометрових колон на півночі Київської області

"Враховуючи залежність Росії від поїздів, я впевнена, що це сприяло деяким проблемам, які у них були на півночі. Це сповільнило їх здатність рухатися. Вони не могли просунутися далі на українську територію і обірвали свої шляхи постачання, тому що їм доводилося покладатися на вантажівки", - зазначила науковий співробітник Лондонської Королівського інституту об'єднаних служб Емілі Ферріс.

За словами білоруського активіста Юрія Рававоя, диверсії на залізниці виграли час для Збройних сил України.

"Не можу сказати, що ми були найважливішим фактором, але ми були важливою цеглою в стіні", - зазначив він.

Видання пише, що залізнична війни досі викладається в школах Білорусі як найбільш успішна тактика партизанів під час Другої світової війни. Однак нинішні партизани прагнули уникати жертв, тому зосередилися на пошкодженні обладнання.

"Ми не хотіли вбивати ні російських військових, ні білоруських машиністів. Ми використовували мирний спосіб, щоб зупинити їх", - додав Рававой, не уточнивши, як саме партизани здійснювали диверсії.

читайте такожРейкова війна: у Білорусі розкрили тактику партизанів проти окупантів РФ

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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